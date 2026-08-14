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Economie· 1 min citire
Motorina e 7 lei și 50 de bani în Bulgaria și se ieftinește și mai mult
Carburanți
Publicat14 aug. 2026, 15:01
Actualizat14 aug. 2026, 15:02
SursăRealitatea PLUS
Oficialii bulgari anunță ieftiniri la carburanți pentru lunile viitoare și promit că prețurile vor fi printre cele mai competitive din Uniunea Europeană.
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