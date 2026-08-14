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Economie· 1 min citire

Motorina e 7 lei și 50 de bani în Bulgaria și se ieftinește și mai mult

Carburanți

Carburanți

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 aug. 2026, 15:01
Actualizat14 aug. 2026, 15:02
SursăRealitatea PLUS

Oficialii bulgari anunță ieftiniri la carburanți pentru lunile viitoare și promit că prețurile vor fi printre cele mai competitive din Uniunea Europeană.

Bulgaria anunță ieftiniri la combustibil

Deja vecinii de la sud au prețuri mult mai bune ca noi, benzina se vinde cu 8 lei, iar motorina e chiar mai ieftină și costă 7 lei și 50 de bani.

Asta în condițiile în care în România e aproape 11 lei.

O explicație ar fi că bulgarii ignoră sancțiunile care vizează petrolul rusesc și continuă relațiile comerciale cu subsidiarele bulgare ale Lukoil.

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