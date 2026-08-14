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Economie· 1 min citire
România negociază cu UE ca să țină deschis grupul 5 de la Turceni
Termocentrală
Publicat14 aug. 2026, 11:28
SursăRealitatea PLUS
România se angajează în negocieri intense cu Bruxelles-ul pentru prelungirea termenului până la care poate fi menținut în funcțiune grupul 5 de la termocentrala Turceni! Demersurile vin în contextul crizei provocate de scăderea nivelului Dunării, iar specialiștii caută soluții pentru ca țara să aibă surse alternative de energie.
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