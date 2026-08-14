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Economie· 1 min citire

România negociază cu UE ca să țină deschis grupul 5 de la Turceni

Termocentrală

Termocentrală

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 11:28
SursăRealitatea PLUS

România se angajează în negocieri intense cu Bruxelles-ul pentru prelungirea termenului până la care poate fi menținut în funcțiune grupul 5 de la termocentrala Turceni! Demersurile vin în contextul crizei provocate de scăderea nivelului Dunării, iar specialiștii caută soluții pentru ca țara să aibă surse alternative de energie.

Ce riscăm dacă nu închidem termocentrala până la 31 august?

Până la 31 august ar trebui scoase din funcțiune instalații de producție pe cărbune de 710 MW, dintre care 330 MW vin doar de la grupul 5 de la Turceni.

Ca să poată fi menținut deschis acest grup, oficialii români trebuie să obțină rediscutarea și modificarea jalonului din PNRR.

În caz contrar, statul riscă să piardă sume semnificative de bani, prin plata unor penalități.

Pe de altă parte, oficialii iau în calcul să intervină dacă vor apărea creșteri speculative ale prețurilor.

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