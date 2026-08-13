Cum a ajuns România la coada Europei la capitolul stocare energie electrică? Bolojan, blocaj total pe fondurile de energie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 23:20

Mixul energetic perfect din România a fost distrus de combinațiile politice și aderarea haotică la politicile verzi de la Bruxelles, fără să existe o strategie de dezvoltare. Sistemul energetic a ajuns să funcționeze doar când este lumină afară sau bate vântul. Țara noastră rămâne codașă la capitolul vital de stocare a energiei electrice. În timp ce vecinii bulgari au investit cu cap, țara noastră nu are niciun plan concret pentru a investi sau a-i ajuta pe cei care vor să investească în baterii., arată o analiză Realitatea Plus.

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