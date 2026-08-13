Mixul energetic perfect din România a fost distrus de combinațiile politice și aderarea haotică la politicile verzi de la Bruxelles, fără să existe o strategie de dezvoltare. Sistemul energetic a ajuns să funcționeze doar când este lumină afară sau bate vântul. Țara noastră rămâne codașă la capitolul vital de stocare a energiei electrice. În timp ce vecinii bulgari au investit cu cap, țara noastră nu are niciun plan concret pentru a investi sau a-i ajuta pe cei care vor să investească în baterii., arată o analiză Realitatea Plus.
România deține doar 1% din capacitatea totală de stocare a energiei existentă la nivel european. Fără capacități de stocare, țara noastră pierde sume colosale prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară, iar băieții deștepți din energie profită de acest lucru și fac milioane de euro.
APELURILE DE DEZVOLTARE A STOCĂRII, BLOCATE CONSECVENT
Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii. Extrem de puțin, spune mediul de afaceri, care consideră ordinul semnat de premierul demis și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, un eșec total.
Oamenii de afaceri au cerut triplarea ajutorului de stat și au arătat că plafonul fixat la 69.000 de euro pe megawatt-oră acoperă mai puțin de jumătate din costurile reale ale bateriilor, crescute masiv din cauza cerințelor tehnice și a scumpirii echipamentelor. Însă s-au lovit de refuzul categoric al lui Ilie Bolojan, care a dat vina pe norme birocratice de la Bruxelles.
În paralel cu marile investiții în baterii, cercetătorii români caută soluții proprii. Institutul Național COMOTI dezvoltă proiectul ProCAES, o tehnologie de stocare în aer comprimat, cu instalații modulare amplasate direct lângă parcurile fotovoltaice și eoliene.
TEHNOLOGIA CARE AR PUTEA SALVA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL
stocare: Baterii Litiu-Ion, Hidrocentrale cu pompaj, Aer comprimat (CAES)
Proiectul ProCAES (Institutul COMOTI) – compresoare și stocare modulară supraterană lângă parcurile solare/eoliene
Calendar apel proiecte UE: Septembrie – Octombrie 2026
Sursa: Realitatea PLUS
SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL, LA UN PAS DE COLAPS
Energia nu este cea mai mare provocare a viitorului. Stocarea ei este. Progresul rezultă din îmbunătățirea continuă a soluțiilor existente și adaptarea lor la noi contexte, au transmis reprezentanții Autorității Naționale pentru Cercetare.
Specialiștii din industrie susțin că încăpățânarea premierului pe care românii nu îl mai vor, dar care ține captivă țara, va îndepărta marii dezvoltatori și va lăsa România vulnerabilă în fața viitoarelor șocuri din piața energiei. Pentru criza de astăzi, de vină nu sunt fenomenele extreme, ci seceta de lideri de la vârful țării.
În tot acest timp am ajuns la mila vecinilor de la sud de Dunăre. Deși Bulgaria a trecut prin opt rânduri de alegeri și s-a confruntat cu instabilitate politică majoră, Sofia a depășit economic Bucureștiul și a devenit „întrerupătorul” Balcanilor.