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Economie· 2 min citire

Expert: „Se dorește ca România să fie dependentă total. Este un plan pentru distrugerea energiei!”

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 aug. 2026, 12:12
Actualizat13 aug. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS

Este un plan pentru distrugerea energiei și se dorește ca România să fie dependentă total de importuri, este avertismentul transmis de expertul în Energie, Cristian Iștoc, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.

Acesta atrage atenția asupra faptului că România nu are capacități de stocare, iar acesta lucru ne costă enorm.

Expert: „Energia poate fi stocată doar în lacuri de acumulare!”

„Am arătat atât organelor de structură, de siguranță statului, SRI-ul, parlament, până la urmă președinție, guvern, pericolul care ne paște legat de schimbarea fluxului de energie electrică care era dinspre România, spre țările din vest, noi fiind până în 2019 net-exportatori de energie electrică, riscul de a se schimba acest sens și a deveni net-importator.

Asta s-a dorit. Noi am arătat în sesizările către SRI că oamenii din Ministerul Energiei sunt oamenii altor firme cu interes străin.

Practic, noi aveam 8.000 MW pentru export. Eram echivalentul vanei rusești, ca să zicem așa, de gaz. Noi eram întrerupătorul de energie electrică în regiune.

Puteam să exportăm, să fim hubul de energie pe toată regiunea.

Ca să stocăm mii de MW, cred că este până la urmă o utopie. N-am auzit niciunde să se stocheze mii de MW decât în lacurile de acumulare.

Sunt două probleme, sau trei, ca să spunem așa. Prima. Cumpărătorul, aceea firmă iraniană, Mas Global, are obligația ca până la 31 decembrie 2026 să furnizeze 1.700 MW.

Altfel, va trebui să returneze, conform contractului de vânzare-cumpărare, Termocentrala, să o returneze statului român și cu o despăgubire de 50 de milioane de euro.”, a declarat Cristian Iștoc, expert în Energie.

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