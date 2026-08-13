Expert: „Se dorește ca România să fie dependentă total. Este un plan pentru distrugerea energiei!”

Publicat 13 aug. 2026, 12:12 Actualizat 13 aug. 2026, 12:18 Sursă Realitatea PLUS

Este un plan pentru distrugerea energiei și se dorește ca România să fie dependentă total de importuri, este avertismentul transmis de expertul în Energie, Cristian Iștoc, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.

Distribuie articolul