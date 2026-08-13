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Economie· 2 min citire
Expert: „Se dorește ca România să fie dependentă total. Este un plan pentru distrugerea energiei!”
Publicat13 aug. 2026, 12:12
Actualizat13 aug. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS
Este un plan pentru distrugerea energiei și se dorește ca România să fie dependentă total de importuri, este avertismentul transmis de expertul în Energie, Cristian Iștoc, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.
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