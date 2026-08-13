Guvernatorul BNR, despre cursul leu-euro: „Îl lăsăm mai flexibil. E unde trebuie, acum”

Deși moneda unică europeană a depășit de mult borna de 5 lei, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, spune că BNR lasă cursul mai felxibil și că actualele valori sunt „unde trebuie”.
Banca Națională a României adoptă o politică mai flexibilă în privința cursului de schimb euro-leu, îndepărtându-se de nivelul strict de stabilitate din anii anteriori. Prezent joi la conferința de lansare a Raportului asupra inflației din august 2026, guvernatorul Mugur Isărescu a explicat că BNR permite o flotare mai adaptată pieței, intervenind mult mai rar în tranzacții în comparație cu episoadele tensionate din anul precedent.
În ciuda incertitudinilor din mediul politic și macroeconomic, banca centrală consideră că raportul dintre cerere și ofertă a găsit un punct de echilibru natural.
Presiunea politică persistă, dar intervențiile BNR au fost drastice reduse
Întrebat despre modul în care turbulențele din scena politică afectează moneda națională, guvernatorul BNR a recunoscut existența unor tensiuni, însă a subliniat că intensitatea acestora este mult diminuată față de perioadele critice din primăvara anului 2025.
Isărescu a adus clarificări și în privința speculațiilor din piață privind volumul rezervelor folosite pentru sprijinirea monedei. Fără a oferi o cifră exactă, șeful băncii centrale a subliniat că volumul intervențiilor din 2026 a fost „mult, mult, mult mai mic” decât cel din anul anterior. BNR nu a mai fost nevoită să facă eforturi extraordinare pentru a menține echilibrul, piața valutară autoreglându-se într-o manieră mult mai eficientă.
„Plutește cam pe unde trebuie”: Noua filosofie a flotării controlate
Schimbarea de abordare a BNR marchează o tranziție de la stabilitatea rigidă la un curs mai adaptabil la condițiile de piață. Pentru BNR, o flotare flexibilă nu înseamnă oscilații bruște sau haotice, ci permiterea ca valoarea leului să reflecte echilibrul organic dintre cererea și oferta de valută.
În viziunea guvernatorului, faptul că leul nu mai este ancorat la fel de strâns ca în anii trecuți reprezintă o evoluție benefică. „Se pare că piața ne ajută. Până acum”, a punctat Mugur Isărescu, amintind că echilibrul actual ajută la evitarea dezechilibrelor majore fără a fi nevoie de vânzări masive de rezerve din partea băncii centrale.
Leul se menține lângă 5,24 lei pentru un euro, ferit de volatilitatea din regiune
Miercuri, 12 august 2026, cursul oficial comunicat de BNR s-a poziționat la 5,2405 lei pentru un euro. În ciuda celor două episoade de depreciere înregistrate în lunile anterioare, moneda națională a rămas într-un interval predictibil, oscilând stabil între 5,23 și 5,26 lei în ultima lună.
Comparând situația națională cu cea regională, Isărescu a arătat că leul nu înregistrează variațiile ample de curs specifice forintului unguresc, zlotului polonez sau coroanei cehe. Cu toate acestea, BNR urmărește cu atenție evoluția cursului EUR/RON, conștientă că o depreciere mai accentuată ar aduce un val suplimentar de scumpiri la bunurile importate, complicând misiunea de readucere a inflației spre țintă.