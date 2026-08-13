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Economie· 1 min citire
Plătim mai mult, primim mai puțin. „Skimpflation”, noua față a inflației: lovitură pentru consumatori
Efecte inflație/ Colaj foto AI
Publicat13 aug. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS
Un efect îngrijorător al inflației este tot mai prezent! Pentru a evita scumpirea mărfii, unii producători scad calitatea produselor. Fenomenul a fost denumit „skimpflation”.
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