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Economie· 1 min citire

Plătim mai mult, primim mai puțin. „Skimpflation”, noua față a inflației: lovitură pentru consumatori

Efecte inflație/ Colaj foto AI

Efecte inflație/ Colaj foto AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS

Un efect îngrijorător al inflației este tot mai prezent! Pentru a evita scumpirea mărfii, unii producători scad calitatea produselor. Fenomenul a fost denumit „skimpflation”.

De exemplu, în unele produse din ciocolată, ingrediente mai scumpe sunt înlocuite cu grăsimi vegetale, în mezeluri este folosită mai puțină carne, iar detergenții sunt mai diluați.

Același lucru se întâmplă și în servicii: unele hoteluri reduc frecvența curățeniei, iar restaurantele folosesc ingrediente mai ieftine. Cu alte cuvinte, plătim mai mult pentru produse și servicii mai slabe calitativ.

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