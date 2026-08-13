Taxa de 3 euro pentru coletele din China produce efecte. Comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress au scăzut cu 35%

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 aug. 2026, 09:19

Noua taxă aplicată coletelor provenite din magazinele online din afara Uniunii Europene începe să producă efecte vizibile în Belgia. La doar o lună de la introducerea tarifului de 3 euro pentru anumite importuri, numărul coletelor procesate de autoritățile vamale belgiene a scăzut semnificativ.

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