Taxa de 3 euro pentru coletele din China produce efecte. Comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress au scăzut cu 35%

Noua taxă aplicată coletelor provenite din magazinele online din afara Uniunii Europene începe să producă efecte vizibile în Belgia. La doar o lună de la introducerea tarifului de 3 euro pentru anumite importuri, numărul coletelor procesate de autoritățile vamale belgiene a scăzut semnificativ.
Potrivit datelor citate de publicația belgiană HLN, livrările provenite în special de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress au înregistrat o reducere de aproximativ 35%. În același timp, statul belgian a colectat 42,5 milioane de euro din noua taxă într-o singură lună.
Milioane de colete ajungeau zilnic în Belgia
Comerțul online cu produse ieftine din Asia a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani. Dimensiunea fenomenului este reflectată și de volumul de activitate al vămii belgiene.
În 2025, autoritățile din Belgia au procesat aproximativ 1,3 miliarde de declarații vamale. Raportat la un an întreg, cifra înseamnă circa 3,6 milioane de colete în fiecare zi.
O mare parte dintre aceste transporturi au fost asociate platformelor de comerț electronic din China, printre care Temu, Shein, AliExpress și Alibaba.
Kristian Vanderwaeren, administratorul general al Direcției Vamale și Accizelor din Belgia, a explicat că autoritățile nu dispun încă de cifre definitive pentru luna iulie, însă primele estimări indică o reducere considerabilă a volumului de colete.
După intrarea în vigoare a noii taxe, prin punctele vamale belgiene ar fi trecut cu aproximativ 1,26 milioane de colete mai puțin în fiecare zi.
Taxa de 3 euro, introdusă de la 1 iulie 2026
Măsura a intrat în vigoare la 1 iulie 2026 și vizează coletele provenite din afara Uniunii Europene.
Important este că taxa nu este calculată pur și simplu în funcție de numărul total de produse aflate într-un colet. Tariful se aplică pentru fiecare categorie vamală de produse.
De exemplu, dacă un colet conține trei tipuri diferite de produse, acesta poate ajunge să fie taxat cu 9 euro. În schimb, dacă transportul conține trei articole din aceeași categorie, cum ar fi trei rochii, se achită o singură taxă de 3 euro.
Sistemul a fost conceput pentru a schimba modul în care sunt importate și declarate produsele de valoare redusă provenite din afara blocului comunitar.
Economiștii pun sub semnul întrebării scăderea comenzilor
Deși cifrele indică o reducere de aproximativ 35% a numărului de colete, specialiștii consideră că fenomenul trebuie analizat cu prudență.
Roel Gevaers, economist specializat în transporturi la Universitatea din Anvers, atrage atenția asupra unui indicator care poate schimba interpretarea datelor.
Potrivit informațiilor citate de HLN, numărul coletelor cu o valoare de peste 150 de euro a crescut cu aproximativ 10% în luna iulie.
Această evoluție ar putea indica faptul că unele platforme și-au modificat strategia logistică. În loc ca produsele să fie trimise separat, mai multe articole ar putea fi reunite într-un singur colet, reducând astfel impactul taxei.
Prin urmare, scăderea numărului de colete nu înseamnă neapărat că belgienii au renunțat în aceeași proporție la cumpărăturile de pe platformele chinezești.
Shein își mută livrările mai aproape de consumatorii europeni
O altă schimbare importantă este dezvoltarea centrelor logistice în interiorul Uniunii Europene.
Tot mai multe companii de comerț online din afara blocului comunitar își organizează transporturile prin depozite aflate deja pe teritoriul UE. În aceste situații, produsele sunt livrate din interiorul Uniunii, iar taxa suplimentară pentru importurile directe nu se aplică în același mod.
Shein, de exemplu, a deschis un centru logistic în Polonia la sfârșitul anului trecut.
Astfel de investiții ar putea deveni tot mai importante pentru platformele asiatice, care încearcă să își păstreze clienții europeni și să reducă efectele noilor reguli vamale.
Belgia a strâns 42,5 milioane de euro într-o singură lună
Chiar dacă numărul coletelor a scăzut, noua măsură a generat venituri importante pentru bugetul belgian.
În prima lună de aplicare, autoritățile au colectat aproximativ 42,5 milioane de euro.
Pentru Belgia, rezultatul reprezintă un argument important în favoarea taxei, în condițiile în care comerțul electronic transfrontalier a generat un volum uriaș de declarații vamale.
În același timp, comercianții și consumatorii trebuie să se adapteze noilor costuri asociate importurilor de produse ieftine din afara Uniunii Europene.
Cum s-ar putea schimba cumpărăturile de pe Temu și Shein
Introducerea taxei ar putea determina platformele chinezești să își regândească strategiile de livrare în Europa.
Printre soluțiile posibile se numără consolidarea comenzilor, utilizarea depozitelor europene și extinderea rețelelor logistice din interiorul UE.
Pentru consumatori, efectul poate fi diferit de la un produs la altul. Unele comenzi ar putea deveni mai scumpe dacă sunt expediate direct din afara Uniunii Europene, în timp ce produsele livrate din depozite europene ar putea evita costul suplimentar.
Deocamdată, primele date din Belgia arată că noua taxă a modificat deja fluxul coletelor. Rămâne însă de văzut dacă scăderea de 35% se va menține în lunile următoare sau dacă platformele de comerț online vor găsi noi modalități de a-și adapta livrările la regulile europene.