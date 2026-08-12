Micul dejun s-ar putea scumpi drastic. Noile reguli UE privind pesticidele ar putea afecta cafeaua, citricele și alte produse importate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 20:02

Prețurile unor produse nelipsite de pe mesele europenilor ar putea crește considerabil dacă Uniunea Europeană va introduce reguli mai stricte pentru pesticidele utilizate de producătorii din afara blocului comunitar. Cafeaua și citricele se numără printre produsele care ar putea fi afectate, potrivit unei analize realizate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

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