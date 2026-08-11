Fost director CE Oltenia, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: Cum a fost închis peste noapte un grup energetic de la Rovinari – DOCUMENTE

Laurențiu Ciurel, fost director al Complexului Energetic Oltenia, a dezvăluit în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel” cum a început distrugerea capacităților termoenergetice în perioada guvernelor liberale în care ministru al Energiei era Virgil Popescu. Una dintre cele mai controversate decizii, potrivit lui Ciurel, a fost oprirea și casarea Grupului 3 Rovinari, considerat unul dintre cele mai performante din țară.
Prima etapă majoră din restructurarea Complexului Energetic Oltenia a început sub Guvernul Ludovic Orban, când ministrul Energiei era Virgil Popescu. În decembrie 2020, România a trimis Comisiei Europene planul care prevedea eliminarea unor capacități de producție pe cărbune. În 2021, prin PNRR – coordonat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de Cristian Ghinea și agreat de Ministerul Energiei condus de Virgil Popescu – calendarul de închidere a fost accelerat.
Pe lista pentru retragere sau conservare au intrat grupul 8 de la Ișalnița și grupul 3 de la Turceni Rovinari, ambele cu o capacitate de peste 330 MW.
Grupul 3 funcționa la ora 23, încărca la 270, varia între 270 și 300 de megawați, era o seară în care era nevoie de energie. La ora zero i-a expirat licența, a trebuit oprit. Am rămas cu toții cu sentimentul că va fi repornit, că așa promisese, că îi facem o mică toaletare și că îl vom reporni, dar în două luni a venit ordin de casare de la minister, adică fier vechi.
Să vă spun două vorbe despre acest grup. Pe vremea când el s-a construit, industria românească nu era în stare să asimileze asemenea tehnică și, așa că, totul a fost importat. Cazanul din Germania era Benson, turbina Schneider, generator Ascom. Erau niște bijuterii. Și anume, îți strânge sufletul când mă gândesc că acolo unde au muncit mii de oameni ca să ajungă ca acel grup să funcționeze luni de zile fără oprire, să facă megawatt-ul între 19 și 22 de euro, adică aproape ca la hidro, a relatat Ciurel, în exclusivitate la Realitatea Plus.