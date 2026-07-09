Test alarmant pentru cremele solare vândute pe Temu, Shein și AliExpress: multe nu oferă protecția promisă

Atenție la cremele solare cumpărate de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. Un test realizat în Franța arată că nouă din zece produse analizate nu au respectat standardele sau promisiunile trecute pe ambalaj. În unele cazuri, cremele care promiteau protecție ridicată împotriva razelor ultraviolete ofereau, în realitate, o protecție foarte slabă.
Patru dintre produsele testate nu ofereau practic nicio protecție împotriva razelor ultraviolete, iar trei conțineau o substanță care nu mai poate fi vândută în Uniunea Europeană. Testul a fost realizat de organizația franceză pentru protecția consumatorilor Que Choisir Ensemble, fosta UFC-Que Choisir, care a analizat zece creme și spray-uri solare comercializate pe Temu, Shein și AliExpress.
Rezultate considerate „alarmante”
Rezultatele testului au fost catalogate drept „alarmante”. Niciunul dintre cele zece produse analizate nu a obținut un rezultat considerat pe deplin satisfăcător, iar nouă dintre ele au fost declarate neconforme.
Laboratorul folosit de asociație a constatat diferențe mari între indicele de protecție solară trecut pe ambalaj și cel măsurat în realitate. În unele cazuri, diferențele au fost cuprinse între 38% și 98%, ceea ce înseamnă că produsul oferea mult mai puțină protecție decât promitea.
Creme care promiteau SPF 50 sau SPF 90, dar protejau foarte puțin
Dintre cele șapte produse evaluate pentru eficiență după analiza ingredientelor, șase nu au oferit nivelul de protecție promis. În cazul a patru creme, indicele măsurat a fost SPF 2 sau chiar mai mic, ceea ce înseamnă că blocau foarte puține radiații ultraviolete.
O cremă Jaysuing, promovată ca având SPF 50, ar fi oferit în realitate o protecție de aproximativ SPF 20. Un produs West Month, etichetat SPF 50+, a obținut un indice de protecție UVA de numai 8. Celelalte rezultate au fost atât de slabe încât organizația spune că nu a mai întâlnit asemenea valori în testele sale obișnuite pentru produse solare.
Riscul unei false senzații de siguranță
O cremă care promite SPF 50, dar oferă în realitate o protecție apropiată de SPF 2, poate crea o falsă senzație de siguranță. Consumatorul poate rămâne mai mult timp la soare, crezând că este protejat, deși pielea este expusă aproape direct radiațiilor UV.
Aceasta este una dintre principalele probleme semnalate de organizația franceză. Eticheta poate transmite ideea că produsul protejează eficient, însă testele au arătat că, în mai multe cazuri, protecția reală era mult sub cea promisă.
Trei produse conțineau un filtru UV interzis în Uniunea Europeană
Trei dintre creme au fost eliminate încă din prima etapă a testării, deoarece conțineau 4-MBC, adică 4-Methylbenzylidene Camphor. Este vorba despre un filtru UV asociat cu posibile efecte hormonale.
Produsele cosmetice care conțin 4-MBC nu mai pot fi puse pe piața europeană începând din 1 mai 2026. Introducerea unor produse noi cu această substanță fusese deja interzisă din 1 mai 2025, iar din mai 2026 a devenit obligatorie și retragerea stocurilor existente.
Un singur produs dintre cele zece, crema Ouhoe SPF 50, a oferit un nivel de protecție considerat acceptabil. Aceasta conținea însă ethylhexyl methoxycinnamate, cunoscut și ca EHMC. Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor al Comisiei Europene a constatat că EHMC prezintă activitate estrogenică și o slabă activitate antiandrogenică, dar a concluzionat, într-o opinie publicată în 2025, că substanța este sigură în produsele solare atunci când concentrația nu depășește 10%.
Ce produse au fost testate
Cele zece produse cumpărate de organizația franceză au fost comercializate sub denumirile Ouhoe Sunscreen SPF 50, West Month Bio Sun Stick SPF 50+, Jaysuing Sun Spray SPF 50, Melao Isolation Sunscreen SPF 50+, LBLS Whitening Moisturizing Sunscreen Cream Rose SPF 90+, Disaar Sunscreen Instant Protection Skin Color SPF 90, Ruoall Broad Spectrum Sunscreen Lotion SPF 50, Bioaqua Rice Raw Pulp 50+ Sunscreen, Laikou UV Defense Daily Sunscreen 50+ și Sadoer Protection Isolation Sunscreen 50+.
Asociația avertizează că produsele pot reapărea în magazinele online sub alte denumiri sau prin intermediul altor comercianți. Explicația este că trasabilitatea lor este redusă, iar identificarea exactă a produselor poate deveni dificilă.
Produsele au fost retrase, dar clienții nu ar fi fost avertizați
Que Choisir Ensemble afirmă că a informat cele trei platforme, iar acestea ar fi retras produsele reclamate. Potrivit organizației, Temu a suspendat temporar vânzarea tuturor produselor solare în Uniunea Europeană, iar Shein a anunțat un audit complet al produselor similare.
AliExpress a transmis că va elimina articolele considerate similare, dar a descris produsele drept „presupus problematice”. Potrivit organizației, niciuna dintre platforme nu s-ar fi angajat să îi avertizeze direct pe clienții care cumpăraseră deja cremele cu protecție necorespunzătoare.