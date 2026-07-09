Test alarmant pentru cremele solare vândute pe Temu, Shein și AliExpress: multe nu oferă protecția promisă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:14

Atenție la cremele solare cumpărate de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. Un test realizat în Franța arată că nouă din zece produse analizate nu au respectat standardele sau promisiunile trecute pe ambalaj. În unele cazuri, cremele care promiteau protecție ridicată împotriva razelor ultraviolete ofereau, în realitate, o protecție foarte slabă.

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