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Reacția Iranului după declarațiile lui Donald Trump:„Nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 23:44
Actualizat8 iul. 2026, 23:45

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a răspuns miercuri președintelui american Donald Trump, afirmând într-o postare pe X că limbajul jignitor folosit de liderul de la Casa Albă nu afectează în niciun fel prestigiul Iranului, potrivit Reuters.

”Noi nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte”

„Faptul că ne adresăm naţiunii civilizate şi curajoase a Iranului folosind un limbaj jignitor nu îi diminuează măreţia. Iranienii sunt cunoscuţi pentru civilizaţia, cultura şi valorile morale solide de care dau dovadă. Noi nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte: fără teamă şi cu mare vitejie”, a scris pe X Abbas Araghchi.

Reacția ministrului iranian de Externe a venit la scurt timp după ce Donald Trump a calificat, în timpul summitului NATO, conducerea iraniană drept „jeguri”, „lipsite de onoare”.

”Nu sunt sigur că vreau să mai fac o înţelegere cu ei”

„Cred că, mai presus de orice, am ajuns să-i cunosc şi nu sunt sigur că vreau să mai fac o înţelegere cu ei; putem să ne jucăm, dar nu sunt sigur că vreau să fac o înţelegere. Hai să ducem treaba la bun sfârşit”, a declarat Donald Trump enigmatic şi provocator, în declaraţiile de presă de la încheierea summitului de la Ankara.

Președintele american și-a reiterat obiectivul de război, şi anume că Teheranul nu va avea niciodată o armă nucleară.

„Vă spun eu ce se va întâmpla în continuare. Nu vom vedea niciodată Iranul având o armă nucleară... Preţurile petrolului scad vertiginos. Acum vor creşte puţin, iar asta se va termina foarte repede”, a spus Trump.

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