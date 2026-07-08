Reacția Iranului după declarațiile lui Donald Trump:„Nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte”

Publicat 8 iul. 2026, 23:44 Actualizat 8 iul. 2026, 23:45

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a răspuns miercuri președintelui american Donald Trump, afirmând într-o postare pe X că limbajul jignitor folosit de liderul de la Casa Albă nu afectează în niciun fel prestigiul Iranului, potrivit Reuters.

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