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Extern· 1 min citire

Tâlhari prinși în flagrant de camerele din secția de poliție. Furt ca-n filme

Tâlhari prinși

Tâlhari prinși

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS

Doi tâlhari au fost surprinși în plină acțiune de camerele de supraveghere instalate pe străzile din Milano. Întreaga scenă s-a petrecut în apropierea unei secții de poliție, unde ofițerii de serviciu au văzut totul, în timp real.

Tâlhari surprinși în plină acțiune

În doar câteva secunde, câțiva agenți au sărit în ajutorul celor atacați.

Pe unul dintre tâlhari l-au prins și l-au imobilizat, însă celălalt a apucat să fugă cu tot cu ceasul furat, în valoare de 500 de dolari.

Cei doi păgubiți sunt soț și soție, americani, și se aflau în vizită în Italia.

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