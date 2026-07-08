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Extern· 1 min citire
Tâlhari prinși în flagrant de camerele din secția de poliție. Furt ca-n filme
Tâlhari prinși
Publicat8 iul. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS
Doi tâlhari au fost surprinși în plină acțiune de camerele de supraveghere instalate pe străzile din Milano. Întreaga scenă s-a petrecut în apropierea unei secții de poliție, unde ofițerii de serviciu au văzut totul, în timp real.
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