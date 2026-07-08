Donald Trump, către aliații NATO, în timpul summitului de la Ankara: „Vrem să rămânem alături de voi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 16:54

Președintele american Donald Trump le-a spus miercuri aliaților europeni, în cadrul unei sesiuni plenare a summitului NATO, că Statele Unite își mențin angajamentul față de Alianță, afirmând că Washingtonul dorește să rămână alături de partenerii săi, potrivit unei surse participante la reuniunea cu ușile închise, citată de AFP.

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