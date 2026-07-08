Donald Trump, către aliații NATO, în timpul summitului de la Ankara: „Vrem să rămânem alături de voi”

Președintele american Donald Trump le-a spus miercuri aliaților europeni, în cadrul unei sesiuni plenare a summitului NATO, că Statele Unite își mențin angajamentul față de Alianță, afirmând că Washingtonul dorește să rămână alături de partenerii săi, potrivit unei surse participante la reuniunea cu ușile închise, citată de AFP.
„Noi vrem să rămânem alături de voi”, a declarat preşedintele american, citat de această sursă care a cerut protecţia anonimatului.
Ulterior, după o întâlnire separată cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA a subliniat că ”am considerat că acesta ar fi un moment potrivit pentru ca preşedintele Zelenski şi cu mine să ne întâlnim şi vom vedea ce putem face. Dar, de fapt, am dezvoltat o relaţie bună”.
„E greu de crezut, nu-i aşa?”, a continuat el, făcând referire la întâlnirea dezastruoasă de la Casa Albă din februarie 2025.
Liderul de la Casa Albă a adăugat că Volodimir Zelenski „face o treabă extraordinară” şi este „foarte eficient”.
La rândul său, Zelenski i-a spus lui Trump că doreşte să discute cu el câteva „detalii foarte importante”, adăugând că ”sunt sigur că veţi face totul pentru a opri acest război”.
Întrebat ce părere are despre atacurile Ucrainei în adâncimea teritoriului Rusiei, liderul de la Casa Albă a redirecţionat întrebarea către secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care a afirmat că acestea au schimbat dinamica războiului.
Ulterior a revenit şi a spus: „Este o escaladare, dar este şi o escaladare care poate contribui la încheierea conflictului”.
Totodată, liderul american a spus că, în opinia sa, ambele părţi doresc să ajungă la un acord de pace, adăugând că Zelenski ar dori cu siguranţă „să se întoarcă la reconstrucţia ţării sale, în loc să se confrunte cu toată această moarte şi distrugere”.
Preşedintele ucrainean a răspuns şoptit: „Desigur.”
„Ucraina are un potențial enorm”
Totodată, președintele american a continuat spunând că Ucraina are „un potenţial enorm”, iar SUA au „un interes” în succesul acesteia prin acordul privind mineralele.
Zelenski a menţionat că Kievul a început să lucreze la un acord cu SUA privind dronele. „Este un început foarte bun”, a afirmat el.
„Am înregistrat progrese semnificative în ultimele două săptămâni”, a declarat Trump referitor la negocierile privind războiul din Ucraina
La rândul său, Volodimir Zelenski a menționat că apărarea este prioritară, iar negocierile de pace vizează găsirea unei soluţii pentru încheierea războiului.
Președintele american a intervenit din nou pentru a spune că încetarea invaziei ruseşti în Ucraina „nu este cel mai uşor lucru”, întrucât atât Putin, cât şi Zelenski sunt „personalităţi dificile”.
„Dar cred că am făcut multe progrese în ultimele două săptămâni şi vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a afirmat Trump.
„Vor ajunge la o înţelegere”
Îtrebat despre o cale „pragmatică” de a pune capăt agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Trump a răspuns: ”Vor ajunge la o înţelegere”, s-a declarat el încrezător.
„Acest acord se află în lucru de mult timp. Are părţi pozitive şi negative. Ei ştiu despre ce este vorba. El ştie mai bine decât oricine despre ce este vorba”, a spus Trump referindu-se la Zelenski.
Apoi a comparat situaţia cu doi copii care se bat într-un parc, spunând că „uneori trebuie să-i laşi să se bată”.
Mai mult, liderul american a spus că, în opinia lui, ambii preşedinţi doresc să pună capăt războiului şi „să rezolve problema”, iar asta ar trebui să fie o combinaţie bună.