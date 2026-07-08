Aproape 900 de șerpi au scăpat dintr-o fermă, după inundații. Localnicii au fost avertizați să nu îi prindă cu mâna

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:04

Aproximativ 900 de șerpi au scăpat dintr-o fermă din orașul Hengzhou, aflat în sudul Chinei, după ce ploile torențiale și inundațiile au dus la prăbușirea unei părți a instalației. Autoritățile locale au mobilizat o echipă specială pentru capturarea reptilelor și au transmis că majoritatea șerpilor nu sunt veninoși.

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