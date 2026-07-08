Aproape 900 de șerpi au scăpat dintr-o fermă, după inundații. Localnicii au fost avertizați să nu îi prindă cu mâna

Aproximativ 900 de șerpi au scăpat dintr-o fermă din orașul Hengzhou, aflat în sudul Chinei, după ce ploile torențiale și inundațiile au dus la prăbușirea unei părți a instalației. Autoritățile locale au mobilizat o echipă specială pentru capturarea reptilelor și au transmis că majoritatea șerpilor nu sunt veninoși.
Potrivit South Morning China Post, un oficial local din orașul Hengzhou, Wu Zhi, a declarat pentru Red Star News că o echipă formată din zece persoane a fost trimisă să prindă șerpii. Reptilele sunt capturate cu plase de pescuit și pistoale cu electroșocuri, în timp ce localnicii au fost avertizați să nu încerce să le prindă cu mâna dacă le găsesc în locuințe.
Localnicii, avertizați să nu prindă șerpii cu mâna
Autoritățile le-au cerut oamenilor să fie atenți și să nu se apropie de șerpi fără ajutor specializat. Un videoclip devenit viral arată mai multe persoane aflate în apă până la brâu, care folosesc bețe de bambus pentru a încerca să prindă reptilele scăpate din fermă.
Incidentul are loc într-un context mai larg de vreme extremă în China, unde mai multe regiuni au fost afectate de furtuni puternice, inundații și distrugeri importante.
Tornadă cu rafale de până la 260 km/h
În același timp, o tornadă puternică a lovit luni seară provincia Hubei, din centrul Chinei. Rafalele de vânt au ajuns până la 260 km/h și au provocat distrugeri masive într-una dintre cele mai importante regiuni industriale ale țării. Cel puțin 11 persoane au murit, iar peste 331 au fost rănite.
Agenția de presă Xinhua informează că peste 4.855 de locuințe au fost avariate în urma furtunii. Printre cele mai afectate zone se numără orașele Huanggang și Ezhou, unde vântul puternic a produs pagube serioase.
Un bărbat a fost „aspirat” din apartamentul său
În Huanggang, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost „aspirat” din apartamentul său aflat la etajul 12, împreună cu mobilierul din locuință. Presa locală relatează că acesta este internat în stare gravă la terapie intensivă.
Tot în această zonă, mai multe camioane grele au fost aruncate de vânt pe distanțe de până la 30 de metri. În paralel, sud-vestul regiunii Guangxi este afectat de inundații severe, unde patru persoane au murit, opt sunt date dispărute, iar peste 600 de oameni așteptau evacuarea marți după-amiază.