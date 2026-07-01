140 de persoane s-au îmbolnăvit din cauza unui parazit periculos. Autoritățile investighează sursa contaminării

Peste 140 de persoane din Statele Unite au fost diagnosticate cu o infecție provocată de un parazit tropical, iar autoritățile sanitare au declanșat o anchetă pentru a identifica sursa contaminării. Specialiștii suspectează că îmbolnăvirile au fost cauzate de alimente contaminate, însă până în prezent nu a fost stabilit produsul responsabil.
Parazitul Cyclospora a afectat persoane din 20 de state
Potrivit datelor publicate de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), 145 de persoane, cu vârste cuprinse între 5 și 86 de ani, au fost diagnosticate cu infecția produsă de Cyclospora cayetanensis în perioada mai - 16 iunie.
Cele mai multe cazuri au fost raportate în statul New York, însă îmbolnăviri au fost confirmate în alte 19 state și în Washington D.C. Dintre pacienți, 20 au necesitat spitalizare, însă autoritățile au precizat că nu a fost înregistrat niciun deces.
Care sunt simptomele infecției
Parazitul provoacă ciclosporiază, o infecție intestinală care poate determina simptome neplăcute și persistente.
Printre cele mai frecvente manifestări se numără:
diaree severă;
crampe abdominale intense;
greață;
vărsături;
oboseală accentuată;
lipsa poftei de mâncare.
Medicii avertizează că simptomele pot dura mai multe zile sau chiar săptămâni dacă boala nu este tratată corespunzător.
Autoritățile suspectează alimente contaminate
În mod obișnuit, infecția cu Cyclospora cayetanensis este asociată cu consumul de apă sau alimente contaminate în zone tropicale și subtropicale.
În acest caz însă, anchetatorii au observat că niciunul dintre pacienți nu călătorise recent în afara Statelor Unite, ceea ce indică faptul că sursa infectării ar putea fi un produs alimentar distribuit pe piața americană.
Experții din cadrul CDC și Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), alături de autoritățile sanitare locale, desfășoară investigații pentru identificarea alimentului contaminat.
Boala nu se transmite de la om la om
Specialiștii subliniază că, potrivit informațiilor disponibile până în prezent, ciclosporiaza nu se transmite prin contact direct între persoane.
Din acest motiv, autoritățile consideră că toate cazurile au o sursă comună, cel mai probabil un aliment contaminat consumat în diferite regiuni ale țării.
Numărul cazurilor ar putea crește
CDC avertizează că bilanțul actual ar putea fi incomplet, deoarece există posibilitatea ca numeroși pacienți să nu fi fost încă diagnosticați sau raportați.
Până în prezent, cazuri au fost confirmate în New York, New Jersey, Washington D.C., Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, Carolina de Nord, Ohio, Tennessee, Wisconsin, Illinois, Georgia, Florida, Texas, Louisiana, Colorado și Alaska.
Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar autoritățile americane încearcă să stabilească exact produsul alimentar care a dus la apariția acestui focar de îmbolnăviri.