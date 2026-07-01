140 de persoane s-au îmbolnăvit din cauza unui parazit periculos. Autoritățile investighează sursa contaminării

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 17:06

Peste 140 de persoane din Statele Unite au fost diagnosticate cu o infecție provocată de un parazit tropical, iar autoritățile sanitare au declanșat o anchetă pentru a identifica sursa contaminării. Specialiștii suspectează că îmbolnăvirile au fost cauzate de alimente contaminate, însă până în prezent nu a fost stabilit produsul responsabil.

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