Negocieri eșuate pentru noul Guvern: PSD respinge oficial rotativa propusă de USR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 iun. 2026, 18:53

Tensiunile politice ating cote maxime după ce PSD a acuzat oficial USR, miercuri, că sabotează semnarea Acordului politic solicitat de președinte. Potrivit social-democraților, acțiunile opoziției blochează intenționat desemnarea unui nou premier și instalarea unui guvern stabil.

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