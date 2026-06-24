Negocieri eșuate pentru noul Guvern: PSD respinge oficial rotativa propusă de USR

Tensiunile politice ating cote maxime după ce PSD a acuzat oficial USR, miercuri, că sabotează semnarea Acordului politic solicitat de președinte. Potrivit social-democraților, acțiunile opoziției blochează intenționat desemnarea unui nou premier și instalarea unui guvern stabil.
Tensiunile pe scena politică ating un nou punct critic. Într-un comunicat oficial transmis miercuri, PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării noului prim-ministru—document solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale din fosta coaliție—este subminat cu bună știință de către USR. Potrivit social-democraților, pretențiile inacceptabile și inaplicabile ridicate de USR mențin România blocată în actuala criză politică, generând efecte negative majore în plan economic și social.
Social-democrații resping categoric formula unei „rotative” guvernamentale
În acest context, PSD respinge ferm ideea unei posibile rotative la guvernare, propusă de partenerii de dialog. Reprezentanții partidului explică faptul că România nu își poate permite experimente politice în următoarele șase luni, refuzând scenariul unui executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR, condus de un premier de dreapta, care să fie urmat ulterior de un guvern monocolor PSD.
Principalul argument invocat de social-democrați este nevoia absolută de stabilitate și predictibilitate guvernamentală, elemente vitale pentru menținerea ratingului de țară și pentru controlul costurilor de finanțare ale statului român pe piețele internaționale.
„Un tertip meschin pentru funcții și sinecuri”
Atacul PSD la adresa foștilor parteneri de coaliție continuă pe un ton extrem de dur. Social-democrații cataloghează „rotativa” dorită de USR drept un tertip meschin prin care aceștia schimbă permanent condițiile de negociere pentru a face imposibil un rezultat concret. În viziunea PSD, această strategie maschează, de fapt, o disperare de a profita în continuare de funcții și de sinecuri la stat.
Comunicatul stipulează că eschivele celor de la USR nu au nicio legătură cu realitatea economică și socială a țării și nu sunt concepute să rezolve problemele reale ale cetățenilor. În schimb, PSD afirmă că participă cu deplină bună-credință la toate discuțiile necesare pentru încheierea unui Acord Politic axat pe obiectivele fundamentale și strategice ale României.
Sorin Grindeanu, propunerea oficială a PSD pentru funcția de premier
Partidul își menține poziția de a prelua frâiele Executivului în această perioadă complicată. PSD și-a asumat deschis guvernarea și a acordat deja un mandat clar președintelui partidului pentru a forma Cabinetul, în eventualitatea în care acesta va fi nominalizat de șeful statului.
Ca un prim pas concret în această direcție, Biroul Permanent al PSD a decis miercuri, cu unanimitate de voturi, să îl propună oficial pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru al României, mutând astfel decizia în curtea Administrației Prezidențiale.