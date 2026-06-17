Tinerii României, abandonați între un sistem educațional depășit și o piață a muncii nepregătită

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 21:00

România are cea mai redusă rată de ocupare a tinerilor din Uniunea Europeană, iar șomajul în rândul acestora este în continuă creștere. În acest context, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială „Dimitrie Gusti” a AUR a organizat astăzi, în Parlamentul României, conferința „Tinerii și viitorul muncii în România: provocări și soluții. Generația care schimbă România”, o dezbatere dedicată problemelor cu care se confruntă tinerii la intrarea pe piața muncii și soluțiilor necesare pentru a le oferi șanse reale de angajare în România.

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