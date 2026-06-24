Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Spargere la o școală din Sectorul 3. Un tânăr de 20 de ani a fost reținut după ce ar fi furat bunuri în valoare de 10.000 de lei

Furt în Sectorul 3

Furt în Sectorul 3

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 17:45

Polițiștii Capitalei au reținut un tânăr în vârstă de 20 de ani, suspectat că ar fi pătruns prin efracție într-o unitate de învățământ din Sectorul 3 al Bucureștiului și ar fi sustras mai multe bunuri utilizate în procesul educațional. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 10.000 de lei.

Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cercetările au fost demarate după ce conducerea unei școli gimnaziale a sesizat dispariția unor echipamente și materiale din incinta instituției.

Ce au anunțat anchetatorii?

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Secției 12, principalul suspect a fost identificat și localizat în cursul zilei de 23 iunie. Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Anchetatorii susțin că furtul ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iunie, când tânărul ar fi pătruns în școală având fața acoperită pentru a evita identificarea. Din interiorul clădirii au fost sustrase mai multe bunuri, printre care laptopuri, monitoare, boxe portabile, rechizite și jocuri educative destinate elevilor.

O parte dintre obiectele furate au fost recuperate în urma acțiunilor desfășurate de polițiști și au fost restituite reprezentanților instituției de învățământ.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și pentru recuperarea integrală a prejudiciului. Tânărul este cercetat pentru furt calificat, urmând ca procurorii să decidă măsurile legale care se impun în continuarea dosarului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

furt

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe