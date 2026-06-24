Spargere la o școală din Sectorul 3. Un tânăr de 20 de ani a fost reținut după ce ar fi furat bunuri în valoare de 10.000 de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 17:45

Polițiștii Capitalei au reținut un tânăr în vârstă de 20 de ani, suspectat că ar fi pătruns prin efracție într-o unitate de învățământ din Sectorul 3 al Bucureștiului și ar fi sustras mai multe bunuri utilizate în procesul educațional. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 10.000 de lei.

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