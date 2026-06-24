Escrocherie de peste 553.000 de lei în București. Trei bărbați s-au dat drept polițiști și reprezentanți ai BNR pentru a păcăli o pensionară

O femeie de 72 de ani a rămas fără economiile de o viață după o metodă de înșelăciune bine pusă la punct.
Polițiștii din București investighează un caz de înșelăciune de proporții, după ce o femeie în vârstă de 72 de ani a fost convinsă să își retragă economiile din conturile bancare și să le predea unor indivizi care pretindeau că sunt polițiști și reprezentanți ai Băncii Naționale a României. Prejudiciul depășește 553.000 de lei.
În urma anchetei, trei bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 38 de ani sunt suspectați că au orchestrat întreaga fraudă. Doi dintre aceștia au fost identificați și duși la audieri, iar unul a fost reținut. Cel de-al treilea este căutat de autorități.
Cum au reușit suspecții să câștige încrederea victimei
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, în perioada martie – mai 2026, suspecții au contactat telefonic victima și au susținut că aceasta este ținta unei tentative de fraudă bancară.
Pentru a părea credibili, aceștia i-au transmis prin intermediul unei aplicații de mesagerie fotografii cu presupuse legitimații de poliție, citații și alte documente oficiale falsificate. Femeia a fost convinsă că banii săi sunt în pericol și că trebuie să fie „securizați” urgent.
Sub acest pretext, pensionara a retras sume importante din conturile bancare și le-a înmânat unei persoane trimise de escroci.
Percheziții în București și Ilfov
Miercuri, polițiștii Secției 8 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat două percheziții domiciliare în București și județul Ilfov.
În timpul descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, documente și suma de 19.000 de lei, bani pentru care persoanele vizate nu au putut oferi explicații privind proveniența.
Anchetatorii consideră că aceste bunuri pot constitui probe importante în dosarul penal.
Un suspect a fost reținut, altul este căutat
În urma activităților desfășurate, doi dintre suspecți, în vârstă de 23 și 29 de ani, au fost găsiți și conduși la audieri.
După administrarea probatoriului, bărbatul de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea unei măsuri preventive.
Totodată, oamenii legii continuă căutările pentru depistarea celui de-al treilea suspect, un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 38 de ani. Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi ridicat personal de la domiciliul victimei două tranșe importante de bani, în valoare de aproximativ 250.000 de lei și 245.000 de lei.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, iar cercetările continuă pentru infracțiunile de înșelăciune și complicitate la înșelăciune.