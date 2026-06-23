Faima l-a costat scump! Influencerul Alin Borcan a fost arestat. Este acuzat că s-ar fi dat drept Piedone în timpul unor controale fictive

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 21:55

Un influencer popular pe platforma TikTok a ajuns în atenția autorităților după ce ar fi desfășurat acțiuni controversate în mai multe unități comerciale, prezentându-se drept un reprezentant al instituțiilor de control ale statului. Este vorba despre Alin Borcan, cunoscut în mediul online sub numele ALLin, care a fost ridicat marți, 23 iunie, de la domiciliul său din județul Timiș.

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