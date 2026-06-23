Faima l-a costat scump! Influencerul Alin Borcan a fost arestat. Este acuzat că s-ar fi dat drept Piedone în timpul unor controale fictive

Un influencer popular pe platforma TikTok a ajuns în atenția autorităților după ce ar fi desfășurat acțiuni controversate în mai multe unități comerciale, prezentându-se drept un reprezentant al instituțiilor de control ale statului. Este vorba despre Alin Borcan, cunoscut în mediul online sub numele ALLin, care a fost ridicat marți, 23 iunie, de la domiciliul său din județul Timiș.
Acuzații privind asumarea unei identități false în timpul unor „inspecții”
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, influencerul este suspectat că s-ar fi prezentat în magazine și stații de alimentare pretinzând că este Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
Conform surselor citate, acesta ar fi realizat mai multe videoclipuri în care simula controale și verificări, conținut care a fost ulterior distribuit pe rețelele sociale și a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor săi.
Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice toate detaliile anchetei, însă cazul este analizat în contextul unor posibile încălcări ale legislației.
Nu este primul incident care îl aduce în atenția oamenilor legii
Alin Borcan este cunoscut pentru materialele sale provocatoare publicate pe TikTok, multe dintre acestea generând controverse în spațiul public.
În cursul anului trecut, influencerul a fost sancționat de Poliția Română după ce a apărut în fața locuinței sale având asupra sa o armă de tip airsoft și fiind îmbrăcat sumar.
În urma verificărilor efectuate atunci, autoritățile au aplicat o amendă în valoare de 5.000 de lei, în baza legislației privind regimul armelor și munițiilor, iar arma a fost confiscată.
Percheziții și acuzații în dosare anterioare
Numele influencerului a mai apărut în atenția publică și în 2025, când locuința sa a fost percheziționată într-o anchetă privind suspiciuni legate de coruperea alegătorilor în timpul unei campanii electorale.
În urma descinderilor, Alin Borcan a avut reacții virulente la adresa anchetatorilor, formulând acuzații și declarații controversate care au fost intens distribuite pe platformele sociale.
Totodată, acesta a lansat afirmații și amenințări verbale atât la adresa reprezentanților autorităților, cât și a jurnaliștilor aflați la fața locului, declarații care au generat numeroase reacții în spațiul public.
Activitatea online controversată, din nou în centrul atenției
Cazul lui Alin Borcan este în prezent analizat de autorități, urmând ca ancheta să stabilească exact circumstanțele în care acesta ar fi desfășurat presupusele controale și dacă au fost încălcate prevederi legale.
Investigația este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce cercetările avansează.