Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Cercetătoare finlandeză, premiată pentru descoperirea unui mecanism celular cu potențial în tratarea cancerului

Sara Wickström / Sursa foto: uni-muenster.de

Sara Wickström / Sursa foto: uni-muenster.de

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:21

O cercetătoare finlandeză a fost recompensată cu unul dintre cele mai prestigioase premii științifice europene pentru o descoperire care ar putea revoluționa tratamentul unor boli grave.

Sara Wickström a primit premiul Körber European Science Prize, acordat de Fundația Körber, pentru identificarea capacității celulelor de a percepe și răspunde la forțe fizice, a anunțat fundația, citată de agenția DPA.

Descoperirea deschide noi perspective în înțelegerea și tratarea unor afecțiuni precum cancerul, fibroza organelor și bolile asociate îmbătrânirii. Mecanismul prin care celulele „simt" mediul fizic din jurul lor reprezintă o direcție de cercetare cu aplicații medicale semnificative, oferind potențiale ținte terapeutice în domenii în care opțiunile de tratament rămân limitate.

Premiul Körber European Science Prize este considerat una dintre cele mai importante distincții acordate cercetătorilor din Europa, recunoscând descoperiri cu un impact deosebit asupra științei și societății.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

premiul Körber European Science Prize

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe