Cercetătoare finlandeză, premiată pentru descoperirea unui mecanism celular cu potențial în tratarea cancerului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 14:21

O cercetătoare finlandeză a fost recompensată cu unul dintre cele mai prestigioase premii științifice europene pentru o descoperire care ar putea revoluționa tratamentul unor boli grave.

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