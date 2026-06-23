Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Cercetătoare finlandeză, premiată pentru descoperirea unui mecanism celular cu potențial în tratarea cancerului
Sara Wickström / Sursa foto: uni-muenster.de
O cercetătoare finlandeză a fost recompensată cu unul dintre cele mai prestigioase premii științifice europene pentru o descoperire care ar putea revoluționa tratamentul unor boli grave.
Citește și
- 12:35Ce trebuie să faci dacă te mușcă o viperă. Măsurile de prim ajutor recomandate de Salvamont România
- 09:28Povestea unui bărbat greu încercat. Cum a fost tratat de mai multe boli grave
- 09:05Spitalele, în pragul grevei generale: operațiile și consultațiile ar putea fi suspendate pe termen nelimitat
- 07:25Intervenția care corectează excesul de calciu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News