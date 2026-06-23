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Captură record de droguri în Mexic: peste 24.000 de litri de metamfetamină lichidă, confiscate în Sinaloa

Foto Profimedia / Arhivă

Foto Profimedia / Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:36

Autoritățile mexicane au anunțat confiscarea a 24.400 de litri de metamfetamină lichidă în statul Sinaloa, una dintre cele mai importante lovituri date traficului de droguri din ultimii ani. Potrivit Ministerului Securității, aceasta este a doua cea mai mare captură de metamfetamină realizată vreodată în Mexic.

Substanța a fost descoperită în zeci de containere în orașul Los Mochis, o zonă cunoscută pentru activitatea cartelului Sinaloa, organizație criminală fondată de celebrul traficant Joaquín „El Chapo” Guzmán. În timpul operațiunii, autoritățile au arestat un suspect.

În paralel, forțele de ordine au confiscat și două tone de cocaină în alte două state mexicane, în cadrul unei ample campanii de combatere a traficului de droguri.

Captura are loc pe fondul intensificării măsurilor împotriva cartelurilor, în contextul presiunilor exercitate de administrația americană condusă de Donald Trump asupra guvernului președintei mexicane Claudia Sheinbaum pentru reducerea traficului de droguri către Statele Unite.

Regiunea Sinaloa este afectată de confruntări violente între facțiunile cartelului încă din 2024, conflicte care au provocat sute de morți și persoane dispărute. Totodată, Washingtonul acuză cartelul Sinaloa de implicare în traficul de fentanil, drog sintetic responsabil pentru zeci de mii de decese prin supradoză în SUA.

Fondatorul cartelului, Joaquín „El Chapo” Guzmán, execută în prezent o condamnare pe viață într-o închisoare din Statele Unite.

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