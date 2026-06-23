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Extern· 1 min citire
Captură record de droguri în Mexic: peste 24.000 de litri de metamfetamină lichidă, confiscate în Sinaloa
Foto Profimedia / Arhivă
Autoritățile mexicane au anunțat confiscarea a 24.400 de litri de metamfetamină lichidă în statul Sinaloa, una dintre cele mai importante lovituri date traficului de droguri din ultimii ani. Potrivit Ministerului Securității, aceasta este a doua cea mai mare captură de metamfetamină realizată vreodată în Mexic.
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