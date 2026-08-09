Coreea de Nord ar fi obținut 22 de miliarde de dolari din arme și trupe trimise Rusiei pentru războiul din Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 08:46

Veniturile externe ale Coreei de Nord au ajuns la 22 miliarde de dolari între 2022 și 2025, în principal datorită livrărilor de muniție, rachete și trupe către Rusia pentru războiul din Ucraina. Banii ar fi accelerat programele nucleare și navale ale regimului lui Kim Jong-un, în pofida sancțiunilor internaționale.

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