Coreea de Nord ar fi obținut 22 de miliarde de dolari din arme și trupe trimise Rusiei pentru războiul din Ucraina

Veniturile externe ale Coreei de Nord au ajuns la 22 miliarde de dolari între 2022 și 2025, în principal datorită livrărilor de muniție, rachete și trupe către Rusia pentru războiul din Ucraina. Banii ar fi accelerat programele nucleare și navale ale regimului lui Kim Jong-un, în pofida sancțiunilor internaționale.
Coreea de Nord a obținut venituri externe de până la 22 de miliarde de dolari în perioada 2022-2025, în mare parte prin exporturile de armament și prin trimiterea de militari pentru a susține invazia rusă din Ucraina, potrivit Kiev Post.
Suma aproape că a cvadruplat veniturile externe ale Phenianului comparativ cu precedenții patru ani și i-a oferit liderului Kim Jong-un o resursă financiară fără precedent, în condițiile sancțiunilor severe impuse de ONU.
„Coreea de Nord se află într-o poziție mai puternică decât oricând în ultimii 35 de ani”, a declarat Andrei Lankov, specialist în studii coreene și director al Korea Risk Group. Acesta a comparat vânzările masive de armament către Rusia cu „un câștig la loterie”, subliniind că apropierea de Moscova și Beijing a contribuit la izolarea regimului față de presiunea occidentală.
Muniție pentru jumătate din necesarul Rusiei
După ce Rusia a intrat într-o criză de muniție în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, stocurile mari de proiectile de artilerie din epoca sovietică deținute de Phenian au devenit o sursă importantă de aprovizionare pentru Kremlin.
Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Coreea de Nord a acoperit până la 50% din necesarul Rusiei de proiectile de artilerie de calibrele 122 și 152 milimetri până la finalul anului 2025.
Phenianul ar fi obținut venituri substanțiale și prin trimiterea în Rusia a între 16.000 și 22.000 de militari. Regimul nord-coreean ar primi aproximativ 2.000 de dolari lunar pentru fiecare soldat desfășurat, la care s-ar adăuga compensații pentru militarii uciși în lupte.
Banca Coreei estimează că intrările de numerar și bunuri din Rusia au contribuit la o creștere economică de 3,5% în Coreea de Nord în 2025, al treilea an consecutiv de expansiune a economiei țării.
Banii, reinvestiți în înarmare
Fondurile obținute din relația cu Rusia ar fi fost direcționate rapid către complexul militar-industrial nord-coreean. Pe fondul presupuselor transferuri de tehnologie rusească, Phenianul și-a accelerat programele nucleare și a prezentat recent două distrugătoare cu deplasament de 5.000 de tone, într-o extindere semnificativă a capacităților sale navale.
În paralel, firma de analiză blockchain TRM Labs susține că grupările de hackeri nord-coreeni sprijinite de stat sunt responsabile pentru peste 70% dintre furturile globale de criptomonede. Fondurile ar fi spălate prin rețele de crimă organizată din China, în schimbul accesului la conturi offshore.
Ucraina acuză Rusia că pregătește o bază de rachete nord-coreene la Voronej
Andrii Cerniak, reprezentant al serviciului de informații militare al Ucrainei, a declarat că Rusia pregătește desfășurarea unei baze de rachete nord-coreene în regiunea Voronej, în vestul țării. Aceasta ar urma să fie integrată în Brigada 112 de Rachete.
Unitatea ar include circa 90 de militari nord-coreeni și ar urma să fie dotată cu șase lansatoare și până la 120 de rachete balistice, care ar putea fi utilizate împotriva Ucrainei.
Potrivit oficialului ucrainean, Phenianul a trimis recent Moscovei un nou lot de aproximativ 40 de rachete balistice cu rază scurtă KN-23 și KN-24. Deși sunt considerate mai puțin precise decât unele rachete rusești, acestea au o încărcătură explozivă mai mare și pot produce distrugeri importante.
După o pauză de aproape un an, Rusia ar fi reluat folosirea rachetelor nord-coreene împotriva țintelor civile din Ucraina. La 30 iulie, o rachetă balistică identificată preliminar de președintele Volodimir Zelenski drept una de fabricație nord-coreeană a distrus o locuință în satul Radușne, din regiunea Krivoi Rog.