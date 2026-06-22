Cutremur pe scena politică din Spania. Fost ministru condamnat la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție legat de pandemia COVID-19

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 19:15

Un nou scandal zguduie politica spaniolă după ce Curtea Supremă a decis condamnarea fostului ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție privind atribuirea unor contracte de urgență în timpul pandemiei de COVID-19.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre jose luis abalos