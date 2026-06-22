Cutremur pe scena politică din Spania. Fost ministru condamnat la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție legat de pandemia COVID-19

Un nou scandal zguduie politica spaniolă după ce Curtea Supremă a decis condamnarea fostului ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, la 24 de ani de închisoare într-un dosar de corupție privind atribuirea unor contracte de urgență în timpul pandemiei de COVID-19.
Sentința reprezintă prima decizie majoră într-o serie de investigații care vizează persoane asociate Partidului Socialist aflat la guvernare și amplifică presiunea politică asupra premierului Pedro Sanchez, criticat tot mai intens de opoziție.
Contractele pentru măști de protecție, în centrul anchetei
Potrivit verdictului pronunțat de Curtea Supremă, fostul ministru a fost găsit vinovat pentru implicarea într-o schemă de corupție legată de achiziția a milioane de măști de protecție în perioada pandemiei.
Anchetatorii au stabilit că un contract pentru furnizarea a 13 milioane de măști a fost atribuit unei companii asociate omului de afaceri Victor de Aldama, în schimbul unor beneficii și avantaje considerate ilegale.
Instanța a concluzionat că atribuirea contractului a fost influențată de interese private, în detrimentul principiilor de transparență și concurență.
Plăți lunare și favoruri acordate apropiaților
Judecătorii au identificat mai multe beneficii de care ar fi profitat fostul ministru, inclusiv plăți regulate de aproximativ 10.000 de euro pe lună, prezentate drept cheltuieli fixe.
Totodată, ancheta a scos la iveală că doi colaboratori apropiați ai acestuia ar fi fost angajați în companii de stat, unul dintre ei beneficiind inclusiv de acoperirea costurilor pentru locuință.
Magistrații au subliniat în motivare că astfel de practici afectează grav încrederea cetățenilor în instituțiile publice și compromit legitimitatea actului de guvernare.
Pedeapsa va fi redusă conform legislației spaniole
Deși condamnarea pronunțată este de 24 de ani de închisoare, legislația spaniolă limitează perioada efectivă de detenție care poate fi executată în astfel de situații.
Astfel, potrivit instanței, durata maximă a pedepsei ce poate fi executată de Jose Luis Abalos este de aproximativ 16 ani și jumătate.
În același dosar, omul de afaceri Victor de Aldama, care și-a recunoscut implicarea în schema de comisioane ilegale, a primit o pedeapsă de patru ani și jumătate de închisoare cu suspendare.
Presiuni tot mai mari asupra premierului Pedro Sanchez
Decizia instanței vine într-un moment delicat pentru guvernul condus de Pedro Sanchez. Mai multe persoane apropiate de premier, inclusiv membri ai familiei sale și foști colaboratori politici, sunt vizate de anchete sau proceduri judiciare în dosare distincte.
Până în prezent, niciuna dintre investigații nu îl implică direct pe șeful executivului spaniol. Cu toate acestea, opoziția consideră că seria scandalurilor afectează credibilitatea guvernului și cere organizarea de alegeri anticipate.
Opoziția cere demisia premierului
Liderii opoziției au reacționat imediat după anunțarea sentinței, susținând că responsabilitatea politică pentru acțiunile miniștrilor aparține în ultimă instanță șefului guvernului.
Alberto Feijoo, liderul Partidului Popular, a reiterat solicitarea ca Pedro Sanchez să își prezinte demisia și să permită organizarea unui nou scrutin.
Executivul de la Madrid respinge însă această variantă și insistă că mandatul actual trebuie dus până la termenul prevăzut, în vara anului 2027.