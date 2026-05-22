Percheziții la Palatul Élysée. Ancheta de corupție și favoritism ajunge în inima președinției franceze

O acțiune fără precedent a avut loc la Palatul Élysée din Paris, unde judecătorii de instrucție au efectuat percheziții în cadrul unei anchete privind posibile fapte de corupție, favoritism și trafic de influență în atribuirea unor contracte publice.

Cazul vizează inclusiv modul în care au fost acordate contractele pentru organizarea ceremoniilor de onoare de la Panteonul din Paris, unul dintre cele mai importante monumente ale Franței.

Ancheta vizează contracte publice și o firmă privată

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, inclusiv în publicația Le Monde, ancheta este derulată de judecători de instrucție din cadrul departamentului pentru criminalitate financiară din Paris.

Autoritățile investighează atribuirea mai multor contracte publice companiei Shortcut Events, firmă care în ultimii ani s-a ocupat de organizarea unor evenimente oficiale pentru președinția franceză.

Până în acest moment, atât Palatul Élysée, cât și Parchetul nu au oferit comentarii oficiale cu privire la acuzațiile apărute.

Încercări anterioare de percheziție

Conform acelorași surse, nu este prima tentativă a anchetatorilor de a intra în sediul președinției franceze.

Pe 14 aprilie, judecătorii ar fi încercat să efectueze o primă percheziție, însă fără succes, fiind însoțiți de reprezentanți ai Parchetului Național Financiar și de anchetatori ai brigăzii financiare și anticorupție din cadrul Prefecturii Poliției din Paris.

Dosar sensibil în inima instituțiilor franceze

Perchezițiile de la Palatul Élysée sunt considerate un pas important într-o anchetă de amploare, care vizează modul de atribuire a contractelor publice la nivel înalt în Franța.

Deși detaliile complete ale dosarului nu au fost făcute publice, ancheta continuă să se concentreze pe suspiciuni de influențare a proceselor de achiziții publice în favoarea unor companii private implicate în organizarea evenimentelor oficiale ale statului francez.