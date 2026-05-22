Râmnicu Vâlcea se înfrățește cu un oraș important din Asia. Ambasadorul promite legături economice și culturale „de durată”

Un nou pas în direcția cooperării internaționale a fost anunțat pentru Râmnicu Vâlcea, după ce autoritățile locale au primit confirmarea sprijinului pentru înfrățirea cu orașul Dujiangyan, din provincia Sichuan, China.

Inițiativa vizează consolidarea relațiilor dintre România și China, atât pe plan economic, cât și cultural, cu accent pe dezvoltarea de proiecte comune între cele două comunități.

Ambasadorul Chinei a anunțat sprijinul pentru proiect

Chen Feng a transmis autorităților din Râmnicu Vâlcea că va susține procesul de înfrățire dintre cele două orașe, considerând că există puncte comune importante care pot sta la baza unei colaborări solide.

Diplomatul chinez s-a aflat vineri într-o vizită oficială în municipiu, cu scopul de a întări cooperarea la nivel local și de a identifica noi oportunități de investiții și schimburi între comunități.

Discuții la Primăria Râmnicu Vâlcea cu oficiali locali și mediul de afaceri

La întâlnirea desfășurată la Primăria municipiului au participat mai mulți oficiali locali, printre care Mircia Gutău și Constantin Rădulescu, alături de Alexandru Bociu și reprezentanți ai mediului de afaceri.

În cadrul discuțiilor, partea română a prezentat potențialul economic și administrativ al orașului Râmnicu Vâlcea, subliniind deschiderea pentru investiții și parteneriate internaționale.

La rândul său, delegația chineză a prezentat direcțiile de dezvoltare ale orașului Dujiangyan și a evidențiat interesul pentru proiecte comune în mai multe domenii.

Sprijin pentru legături economice și culturale „pe termen lung”

În cadrul vizitei, ambasadorul Chen Feng a anunțat sprijinul direct pentru inițiativa de înfrățire, afirmând că există asemănări între cele două orașe care pot facilita o colaborare stabilă.

Diplomatul a descris județul Vâlcea ca fiind „foarte frumos, cu vitalitate, resurse bogate”, exprimându-și în același timp încrederea într-un parteneriat pe termen lung.

Oficialul chinez a sugerat că astfel de legături pot contribui atât la dezvoltarea economică, cât și la schimburile culturale dintre cele două comunități.

Vizită extinsă în județul Vâlcea

Programul delegației chineze nu s-a limitat doar la municipiul reședință de județ.

Reprezentanții chinezi au vizitat și Drăgășani, precum și alte localități din județ, unde au analizat companii locale și posibile direcții de cooperare economică viitoare.

Vizita este văzută ca un pas preliminar pentru dezvoltarea unor relații instituționale mai strânse între autoritățile locale din România și partenerii din China.