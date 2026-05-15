Trei români arestați în SUA într-un dosar uriaș de furt de cabluri din cupru. Prejudiciu de peste 3 milioane de dolari

Autoritățile americane au destructurat o rețea suspectată de furturi masive de cabluri din cupru, după o anchetă care a durat opt luni și care a vizat mai multe facilități de utilități din statul Virginia. Trei bărbați de origine română au fost arestați în acest dosar, prejudiciul estimat depășind 3 milioane de dolari.

Furt de proporții în SUA

Biroul Șerifului din Comitatul Loudoun County a anunțat că operațiunea a fost desfășurată în colaborare cu mai multe agenții federale și de stat, printre care Maryland State Police, FBI, Department of the Army Criminal Investigation Division și United States Marshals Service.

Cei trei suspecți arestați sunt Alexandru Constantin, în vârstă de 43 de ani, Cristinel Petrovici, de 38 de ani, și Robert Ciucur, de 29 de ani. Toți locuiau în College Park, potrivit autorităților americane.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi fost implicată în numeroase furturi de cabluri din cupru comise în comitatul Loudoun și în alte zone din regiune. Furturile au afectat infrastructura unor facilități de utilități, provocând pierderi financiare uriașe și perturbări importante.

Potrivit anchetei, cei trei sunt acuzați de furt calificat și conspirație pentru comiterea furtului. Autoritățile americane au precizat că investigația este încă în desfășurare și că în dosar ar putea apărea și alte capete de acuzare.

Arestările au avut loc pe 18 decembrie 2025, în urma unei operațiuni coordonate de amploare desfășurate de forțele de ordine americane.

Biroul Șerifului din Loudoun County face apel la persoanele care dețin informații relevante despre acest caz să contacteze autoritățile. Cei care doresc să rămână anonimi pot transmite informații prin intermediul serviciului Loudoun County Crime Solvers.