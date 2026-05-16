Delegația din SUA a aruncat toate obiectele primite în China

Delegația americană condusă de președintele Donald Trump a aruncat tot ce a primit în China în momentul în care s-au întors spre Washington.

De ce au recurs la acest gest?

Chiar înainte de îmbarcarea în avionul prezidențial angajații Casei Albe au colectat ecusoanele, telefoanele de unică folosință și legitimațiile distribuite pe durata summitului și le-au aruncat într-un container amplasat lângă scara aeronavei, scrie presa americană.

Potrivit experților în securitate, măsura reflectă nivelul ridicat de precauție al administrației americane în raport cu riscurile de spionaj cibernetic asociate Chinei.

Oficialii americani se tem că dispozitivele sau accesoriile oferite în timpul vizitei ar putea conține sisteme de interceptare capabile să compromită informații sensibile după revenirea delegației în SUA.