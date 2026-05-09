Echipaj de 1,0–1,2 metri în costume spațiale și căști, văzut în OZN-uri. Documente FBI declasificate scot la iveală mărturii șocante

Sursă: war.gov/ufo

Documente recent declasificate ale Pentagonului și FBI readuc în atenție unele dintre cele mai bizare relatări legate de OZN-uri din perioada anilor ’60, inclusiv mărturii ale unor martori care susțin că ar fi văzut „echipajul” de mici dimensiuni coborând din aparate neidentificate.

Printre cele mai surprinzătoare pasaje se numără descrierea unor ființe de aproximativ „trei până la patru picioare înălțime” (aproximativ 0,91 – 1,22 metri), îmbrăcate în ceea ce părea a fi costume spațiale și căști.

Informațiile apar într-un memoriu intern al FBI din 19 octombrie 1966, cu subiectul „Unidentified Flying Objects”, făcut public recent, document care susține că anul 1965 a fost unul dintre anii cu cele mai multe observații de OZN-uri raportate.

Martori care ar fi văzut „echipaje” coborând din OZN-uri

Cel mai spectaculos pasaj din document face referire la mărturii ale unor persoane care afirmă că au observat direct ocupanții unor aparate neidentificate.

„Au fost raportate cazuri în care martorii au văzut echipaje coborâte din aceste aparate, descrise ca având între trei și trei picioare și jumătate până la patru picioare înălțime (aprox. 0,91 – 1,22 m), purtând ceea ce păreau a fi costume spațiale și căști.”

Aceste relatări sunt incluse într-un context mai larg al documentului, care face trimitere la cartea „Flying Saucers – Serious Business”, semnată de Frank Edwards, lucrare considerată la acea vreme un catalizator al interesului public pentru fenomenul OZN.

Teorii despre „vehicule de observație” și acoperire guvernamentală

Memoriul FBI citează și afirmații din cartea lui Edwards, potrivit cărora OZN-urile ar fi „vehicule spațiale trimise pentru a observa activitățile de pe Pământ”, iar forțele aeriene americane ar fi ascuns informații pentru a evita panica publică.

În același timp, OZN-urile sunt descrise ca obiecte din metal lustruit, care ar radia căldură și lumină, suficient de intense încât ar fi provocat arsuri unor martori aflați prea aproape.

Edwards mai susține că aceste obiecte ar varia în culori de la alb intens la roșu închis sau portocaliu aprins și ar putea avea lumini orbitoare sau intermitente.

Forme diferite și comportament inexplicabil în zbor

Documentul menționează și clasificări ale formelor OZN-urilor descrise în sursa analizată:

obiecte de tip dirijabil, de până la aproximativ 91 metri lungime (300 de picioare)

obiecte disciforme, cu diametre variabile de la câțiva metri până la aproximativ 30 de metri (până la 100 de picioare)

obiecte în formă de ou, considerate printre cele mai recent observate în acea perioadă

În relatările incluse, aceste aparate ar fi capabile să se deplaseze în tăcere la viteze „fantastice”, dar și să rămână complet suspendate în aer înainte de a accelera brusc, uneori cu emisii de lumini de sub structură.

Martori considerați „credibili” de FBI

Memoriul mai notează că numeroase persoane care au raportat astfel de observații ar fi fost considerate martori de încredere, inclusiv ofițeri de poliție, personal militar aflat în serviciu și piloți de aviație comercială.

În același document sunt menționate și presupuse resturi recuperate în cel puțin trei cazuri de prăbușire, printre care aliaje de magneziu, magneziu pur și un metal necunoscut extrem de dur, conținând micro-sfere metalice și urme de impact cu microparticule cosmice.

Așteptări privind contactul cu civilizații necunoscute

Documentul se încheie cu referiri la o posibilă „aterizare deschisă” sau contact deliberat al OZN-urilor cu Pământul, o ipoteză avansată în sursa analizată de FBI.

În paralel, autoritățile americane au declasificat un set de 162 de documente legate de fenomene aeriene neidentificate, incluzând fotografii, înregistrări video și relatări istorice, urmând ca alte materiale să fie publicate treptat în perioada următoare.