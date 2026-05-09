Accident grav în Neamț. O mașină a „zburat” de pe carosabil și a aterizat direct în șanț

Trei persoane, între care doi minori, au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, sâmbătă după-amiază, în orașul Târgu Neamț, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.

Autoturismul în care se aflau cele trei victime a ieșit de pe carosabil și a căzut într-un canal din zona triajului.



La fața locului au intervenit pompieri și cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ).

'La sosirea forțelor de intervenție, cele trei persoane aflate în autoturism erau evacuate. Două minore în vârstă de 15, respectiv 16 ani și conducătorul autoturismului, un bărbat de 26 de ani, au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajele SAJ și SMURD. Ulterior, persoanele au fost transportate la spital', a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Clarisa Jinga.



Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.



Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.