Peter Magyar a devenit oficial premierul Ungariei. Viktor Orban nici nu a participat la ceremonie

Sursă: Agerpres

Peter Magyar a devenit oficial noul premier al Ungariei, după ce sâmbătă a primit votul parlamentului rezultat din alegerile legislative desfășurate pe 12 aprilie, unde a obținut o victorie zdrobitoare împotriva naționalistului Viktor Orban, transmit agențiile de presă internaționale.

Conservatorul pro-european, care s-a afirmat pe scena politică ungară doar acum doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă și o abținere într-un parlament unde partidul său, Tisza, deține 141 dintre cele 199 de locuri.



La scurt timp după vot, Peter Magyar a promis în fața parlamentarilor ungari că își va servi țara ''cu credință și dragoste'' și că nu va acționa ca un monarh.



''Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi țara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile și națiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare și o obligație morală'', a spus noul premier ungar.



Acesta a amintit de predecesori precum Lajos Batthyany, primul șef al guvernului Ungariei independente în 1848, Imre Nagy, premier ales în timpul revoltei anticomuniste din 1956, sau Jozsef Antall, devenit premier în mai 1990, după căderea comunismului.



''Onestitate, curaj, înțelepciune: voi fi suficient de umil pentru a mă uita la exemplul lor și a învăța de la ei'', a subliniat Peter Magyar. El a adăugat că ''milioane de persoane au ales schimbarea'' după 16 ani în care la conducerea guvernului s-a aflat Viktor Orban.



Procedura de vot s-a desfășurat în absența lui Viktor Orban, care a renunțat la mandatul său de deputat.

Președinta Comisiei Europene, optimistă după alegerea noului premier ungar Peter Magyar

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă alegerea noului premier ungar Peter Magyar, dând asigurări că speranța și promisiunea unui ''nou elan'' în Ungaria constituie un ''semnal puternic în aceste vremuri dificile'', transmite AFP.



''În această Zi a Europei, inimile noastre sunt la Budapesta'', a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.



