Alertă de urs la Pucioasa! Populația, avertizează prin RO-ALERT

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis sâmbătă seara, în jurul orei 18:30, pentru a avertiza populația din orașul Pucioasa cu privire la prezența unui urs în zonă, a anunțat ISU Dâmbovița.

Pentru îndepărtarea ursului intervin echipaje ale Detașamentului de Pompieri Pucioasa, inclusiv un echipaj SMURD, alături de efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

ISU Dâmbovița precizează că mesajul de avertizare a fost transmis pentru siguranța locuitorilor.