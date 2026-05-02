Un microbuz a luat foc în mers pe A1. Traficul spre Pitești este complet blocat din cauza degajărilor mari de fum - VIDEO
Microbuz în flăcări
Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțin timp la un autovehicul aflat pe Autostrada A1, la kilometrul 94, pe sensul de mers către Pitești. Incidentul a dus la blocarea completă a circulației în zonă.
Potrivit primelor informații, focul se manifestă violent la nivelul compartimentului motor. Incendiul este însoțit de degajări masive de fum, care pot fi observate de la distanță, ceea ce a atras rapid atenția celorlalți participanți la trafic. La fața locului urmează să ajungă echipaje de pompieri, care vor acționa pentru localizarea și lichidarea incendiului. Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să limiteze extinderea focului și să asigure zona.
Până în acest moment, nu există date oficiale privind eventuale victime. De asemenea, cauzele izbucnirii incendiului nu au fost stabilite. Din cauza incidentului, traficul rutier este complet blocat pe acest tronson. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona sau să folosească rute alternative până la reluarea circulației în condiții de siguranță, conform presei locale.
