Bărbat de 62 de ani, reținut pentru viol după ce o tânără dispărută a fost găsită în stare gravă la Hațeg

Un bărbat de 62 de ani a fost reținut pentru viol, după ce polițiștii din Hațeg au găsit o tânără de 27 de ani în stare de semi-conștiență și cu leziuni, într-un spațiu de alimentație publică din zona Pieței Agroalimentare. Intervenția a avut loc joi, după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat dispariția tinerei, cu care venise la cumpărături din comuna Râu de Mori.

„Poliţiştii au intervenit prompt după sesizarea privind dispariţia unei tinere de 27 de ani şi au demarat imediat căutările. Aceştia au reuşit să o găsească în scurt timp, într-un spaţiu de alimentaţie publică din zona Pieţei Agroalimentare, în stare de semi-conştienţă şi într-o stare gravă. Intervenţia rapidă a poliţiştilor a fost esenţială pentru salvarea femeii, care a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la spital. Bărbatul depistat la faţa locului a fost imobilizat şi condus la audieri, iar în urma probatoriului administrat, pe numele acestuia a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a transmis IPJ Hunedoara.

Potrivit polițiștilor, cele două femei se aflau în zona centrală a orașului în jurul orei 12:00, moment în care tânăra s-ar fi separat de însoțitoarea sa. Aceasta a fost găsită ulterior căzută, în stare de semi-conștiență și cu „leziuni minore la nivelul toracelui”.

La fața locului se afla și bărbatul de 62 de ani, „aflat în stare de ebrietate și cu un comportament recalcitrant”, care a fost imobilizat și dus la sediul Poliției Orașului Hațeg pentru audieri.

„Femeia a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Haţeg, unde i-au fost acordate îngrijiri de specialitate, conform evaluării medicale preliminare existând şi suspiciunea unei infracţiuni de natură sexuală”, a mai precizat IPJ Hunedoara.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, există suspiciunea că tânăra ar fi fost violată.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta.