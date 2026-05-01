Trafic restricționat în București: cum sunt afectate traseele autobuzellor STB de evenimentul „Străzi Deschise"

Duminică, 3 mai 2026, circulația rutieră va fi restricționată pe Splaiul Independenței, între Podul Națiunile Unite și Strada Anghel Saligny, pe sensul de mers către Pod Izvor, din cauza evenimentului cultural-artistic „Străzi Deschise – București Promenadă Urbană".

Ca urmare a acestor restricții, patru linii de autobuz STB vor circula pe trasee modificate:

Linia 104 circulă normal între terminalul „Complex Pantelimon" și intersecția Splaiul Independenței/Pod Națiunile Unite. Pe sensul spre „Piața Operei", autobuzele vor fi deviate pe Bulevardul Națiunile Unite, Strada B.P. Hașdeu și Splaiul Independenței. Celălalt sens rămâne nemodificat.

Linia 123 circulă normal între terminalul „C.E.T. Sud Vitan" și intersecția Splaiul Independenței/Pod Națiunile Unite. Pe sensul spre „Piața Operei", devierea se face pe Bulevardul Națiunile Unite, Strada B.P. Hașdeu și Splaiul Independenței. Celălalt sens rămâne nemodificat.

Linia 205 circulă normal între terminalul „Piața Unirii 2" și intersecția Splaiul Independenței/Pod Națiunile Unite. Pe sensul spre „M Străulești", autobuzele vor fi deviate pe Bulevardul Națiunile Unite, Strada B.P. Hașdeu, Splaiul Independenței și Bulevardul Schitu Măgureanu. Pe sensul spre „Piața Unirii 2", traseul modificat trece prin Bulevardul Dacia, Strada Berzei, Strada Vasile Pârvan, Pod B.P. Hașdeu, Splaiul Independenței și Piața Unirii.

Linia 385 circulă normal între terminalul „Piața Sf. Vineri" și intersecția Splaiul Independenței/Pod Națiunile Unite. Pe sensul spre „Valea Oltului", devierea se face pe Bulevardul Națiunile Unite și Strada Izvor. Celălalt sens rămâne nemodificat.

Călătorii sunt rugați să țină cont de aceste modificări și să consulte aplicația STB sau site-ul oficial pentru informații actualizate.