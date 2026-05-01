Noi majorări de preț la pompă de 1 Mai: benzina s-a scumpit. Prețul pentru un plin
Carburanți
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a majorat joi dimineață prețul benzinei standard cu 20 de bani pe litru, după ce cu o zi înainte scumpise motorina. Aceeași creștere a fost aplicată și în rețeaua OMV, operată tot de OMV Petrom Marketing.
În dimineața zilei de 1 mai, stațiile Petrom din vestul Capitalei afișau 8,92 lei/litru la benzina standard și 9,58 lei/litru la motorina standard. Prețul motorinei a rămas nemodificat față de ziua anterioară, la ambele rețele.
Este a patra scumpire consecutivă a carburanților în rețelele Petrom și OMV în tot atâtea zile. Prin această ajustare, diferența de preț dintre Petrom și competitorii săi s-a mai redus. Dintre celelalte lanțuri, doar SOCAR a mai operat o scumpire a benzinei în aceeași zi.
Prețurile benzinei standard în București, 1 mai 2026
MOL: 8,89 lei/litru
Petrom: 8,92 lei/litru
OMV: 9,02 lei/litru
Rompetrol: 8,98 lei/litru
Lukoil: 8,99 lei/litru
SOCAR: 8,99 lei/litru
Rompetrol: 8,21 lei/litru (benzina de 98 octani, mai ieftină decât cea standard de 95)
