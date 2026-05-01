Ajuns la audieri după un scandal, un bărbat a primit „pedeapsa” de la un câine, care l-a mușcat lângă secția de poliție
Un bărbat implicat într-un conflict și dus la audieri a fost mușcat de un câine în proximitatea unei secții de poliție din Olt, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).
IPJ Olt a transmis, vineri, un comunicat de presă legat de acest incident, ca urmare a apariției unor informații pe o rețea de socializare.
''Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la un incident în care este implicată o persoană care s-ar fi prezentat la o unitate de poliție din județul Olt, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt este abilitat să comunice următoarele: din verificările preliminare, persoana în cauză a fost implicată într-un conflict, fiind condusă la sediul poliției pentru clarificarea situației. Ulterior, aceasta ar fi suferit o mușcătură de câine în proximitatea unității de poliție. De asemenea, precizăm faptul că persoana a fost transportată la o unitate medicală, cu autospeciala de poliție, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate'', a precizat IPJ.
În ceea ce privește imaginile apărute în spațiul public, conducerea IPJ Olt a dispus efectuarea de verificări, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun.
Potrivit unor surse judiciare, incidentul a avut loc săptămâna trecută, în fața postului de poliție din comuna Brebeni, unde bărbatul ar fi încercat să mângâie un câine maidanez.
IPJ Olt a ținut să reafirme că ''polițiștii au obligația de a acționa în sprijinul cetățenilor, cu respectarea prevederilor legale și a standardelor profesionale''.
