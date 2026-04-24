Componente metalice neobișnuite, descoperite pe o plajă din Mamaia. Polițiștii de frontieră fac cercetări

Plaja. FOTO: Arhivă
Plaja. FOTO: Arhivă


Mai multe componente metalice neobișnuite au fost descoperite de poliţiştii de frontieră pe plaja din Mamaia. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili provenienţa acestora.

”Referitor la elementele metalice identificate pe plaja din Mamaia, precizăm că, în data de 24 aprilie 2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, aflaţi în misiune de supraveghere a frontierei de stat, au descoperit mai multe componente metalice eşuate la mal”, a transmis, vineri, Garda de Coastă.

Reprezentanții instituției au menţionat că în prezent, are loc o colaborare cu autorităţile naţionale competente pentru verificarea situaţiei şi stabilirea provenienţei acestora.

Potrivit lor, ulterior, vor fi luate măsurile care se impun.