”Referitor la elementele metalice identificate pe plaja din Mamaia, precizăm că, în data de 24 aprilie 2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, aflaţi în misiune de supraveghere a frontierei de stat, au descoperit mai multe componente metalice eşuate la mal”, a transmis, vineri, Garda de Coastă.

Reprezentanții instituției au menţionat că în prezent, are loc o colaborare cu autorităţile naţionale competente pentru verificarea situaţiei şi stabilirea provenienţei acestora.

Potrivit lor, ulterior, vor fi luate măsurile care se impun.