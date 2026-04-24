Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat demararea unei reforme structurale profunde la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), marcând trecerea către un model de funcționare digitalizat și performant. Potrivit oficialului, reorganizarea teritorială este un proces ireversibil, menit să transforme instituția dintr-un consumator de resurse bugetare într-un pilon de susținere a economiei, procesul urmând să se desfășoare etapizat pe parcursul următoarelor două luni.

Digitalizarea și eliminarea ghișeelor ineficiente

Elementul central al acestei reforme este desființarea unui număr semnificativ de sedii fiscale fizice de la nivel municipal, orășenesc și comunal. Ministrul a explicat că această măsură nu înseamnă abandonarea comunităților, ci o adaptare la realitățile anului 2026, prin înlocuirea birocrației dispersate cu servicii digitale. În locul unor sedii costisitoare, care generau cheltuieli majore cu chiriile și utilitățile, asistența pentru contribuabili va fi asigurată prin echipe mobile. Acestea se vor deplasa direct în comunități, în colaborare cu primăriile locale, ori de câte ori va fi solicitată prezența lor, asigurând astfel o proximitate reală față de cetățeni fără povara administrativă a clădirilor fizice.

Relocarea inspectorilor către zonele de risc și antifraudă

O noutate majoră a planului de reorganizare vizează personalul ANAF din unitățile desființate. Aceștia nu vor fi concediați, ci vor face parte dintr-o schimbare de logică operațională, fiind relocați acolo unde datele indică o vulnerabilitate crescută a sistemului. Echipele de control vor fi consolidate în zonele cu risc ridicat de evaziune fiscală, având ca scop destructurarea rețelelor complexe de firme create pentru fraudă, facturare artificială și utilizarea insolvenței pentru evitarea obligațiilor de plată. Ministrul a subliniat că analizele recente au arătat clar necesitatea unei prezențe mai agresive a Fiscului acolo unde apar mecanismele de fraudare a banului public.

O nouă cultură organizațională și atragerea tinerilor profesioniști

Dincolo de infrastructură și digitalizare, reforma vizează și o transformare a culturii organizaționale din cadrul ANAF. Alexandru Nazare dorește ca instituția să devină un loc atractiv pentru o nouă generație de specialiști, punând accent pe onestitate și performanță în serviciul public. Obiectivul final este crearea unei administrații fiscale transparente și echitabile, capabilă să colecteze veniturile mai eficient și să reducă povara birocratică pentru contribuabilii corecți. Această consolidare fiscală este privită ca o condiție esențială pentru un stat puternic și credibil, care își respectă cetățenii prin utilizarea optimă a resurselor publice.