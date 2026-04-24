Consiliul Europei a stabilit un cadru pentru utilizarea noilor tehnici genomice, considerate o soluție pentru creșterea competitivității și sustenabilității sectorului agroalimentar din UE.

Normele privind tehnicile genomice, adoptate la nivel european

Aceste tehnici permit modificarea precisă a ADN-ului plantelor, animalelor sau microorganismelor, fără introducerea de material genetic străin, așa cum se întâmplă în cazul organismelor modificate genetic clasice.

Criticii susțin însă că noile reguli facilitează accesul pe piața europeană al produselor protejate prin patente și ar putea favoriza interesele marilor companii internaționale. Potrivit specialiștilor, noile norme ar putea elimina obligații importante precum etichetarea, trasabilitatea sau analiza de risc pentru anumite categorii de produse. În acest context, 21 de organizații ale fermierilor români au cerut autorităților să respingă propunerea, invocând riscuri legate de pierderea autonomiei agricultorilor și de posibila contaminare a culturilor tradiționale.

Urmează votul final în Parlamentul European

Regulamentul urmează să fie adoptat formal de Parlamentul European. Dacă va fi aprobat, acesta va intra în vigoare la 20 de zile după publicare, iar aplicarea efectivă este estimată pentru anul 2028, după o perioadă de tranziție.