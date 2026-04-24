Anchetatorii susțin că femeia, în vârstă de 39 de ani, din zona Lutsk, mamă a trei copii și fără un loc de muncă stabil, ar fi identificat deja potențiali cumpărători. Ea ar fi stabilit dinainte suma cerută pentru copil, pe care urma să o primească în cadrul întâlnirii organizate cu aceștia.

Potrivit autorităților, gestul ar fi fost motivat de dorința de a-și îmbunătăți situația financiară. Reținerea a avut loc într-un local din orașul Lutsk, unde polițiștii au organizat o operațiune sub acoperire și au intervenit chiar în momentul în care femeia primea banii.

Copilul a fost preluat imediat de autorități și dus într-un centru specializat, unde beneficiază de consiliere psihologică pentru a depăși trauma suferită.

Ulterior, autoritățile ucrainene au făcut publice imagini din timpul acțiunii. Femeia a fost pusă sub acuzare și plasată în arest preventiv, riscând până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată.

Sursele indică faptul că aceasta nu era la primul contact cu legea, fiind implicată anterior într-un dosar de furt aflat încă pe rolul instanței.

Cazul scoate în evidență o problemă gravă din Ucraina, traficul de minori, fenomen care s-a accentuat pe fondul războiului.

Un incident asemănător a fost raportat la începutul anului în Nikolaev, unde o tânără de 21 de ani și partenerul ei, de 38 de ani, au fost prinși în timp ce încercau să vândă un nou-născut pentru 10.000 de dolari. Ancheta a arătat că cei doi căutau cumpărători încă din perioada sarcinii, intenționând să ofere copilul imediat după naștere. Aceștia au fost arestați în momentul în care au predat bebelușul și au primit banii, suma fiind stabilită în prealabil.

