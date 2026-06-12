Imagini inedite: Ricky Martin, întâmpinat cu pâine și sare

Sursă: Realitatea PLUS

Imagini inedite. Ricky Martin a ajuns la Chișinău unde a fost întâmpinat cu pâine și sare. Starul muzicii latino a fost vizibil încântat de primirea tradițională. Să urmărim și noi momentul.

Ricky Martin, la Chișinău

„- Pentru mine? Pot să rup?

- Da. Este o tradiție din Moldova să ne întâmpinăm oaspeții importanți cu pâine și sare.

- Trebuia să pun sare? Scuze, scuze.

Are gust chiar foarte bun.

Aici este vin?

- Da, vin din Moldova.

- Bine ați venit în Moldova!

- Sunt oficial bine venit!

Delicios! Le pot lua cu mine? Aș lua tot platoul cu mine!”