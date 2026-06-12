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Monden· 1 min citire
Imagini inedite: Ricky Martin, întâmpinat cu pâine și sare
12 iun. 2026, 22:09
Ricky Martin
Articol scris de Scris de Georgiana Balaban
Sursă: Realitatea PLUS
Imagini inedite. Ricky Martin a ajuns la Chișinău unde a fost întâmpinat cu pâine și sare. Starul muzicii latino a fost vizibil încântat de primirea tradițională. Să urmărim și noi momentul.
Ricky Martin, la Chișinău
„- Pentru mine? Pot să rup?
- Da. Este o tradiție din Moldova să ne întâmpinăm oaspeții importanți cu pâine și sare.
- Trebuia să pun sare? Scuze, scuze.
Are gust chiar foarte bun.
Aici este vin?
- Da, vin din Moldova.
- Bine ați venit în Moldova!
- Sunt oficial bine venit!
Delicios! Le pot lua cu mine? Aș lua tot platoul cu mine!”
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