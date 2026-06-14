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Mărturiile impresionante ale fiicei adoptive a lui Teo Trandafir: „Un copil adoptat e un copil adorat!”
Fiica lui Teo Trandafir
Publicat14 iun. 2026, 10:48
SursăRealitatea PLUS
Ajunsă la 58 de ani, Teo Trandafir a prezentat publicului poate cea mai mare realizare a sa. Nu este vorba despre un proiect de televiziune, ci despre fiica sa în vârstă de 22 de ani, cu care a vorbit în cadrul unui podcast despre cele mai emoționante momente trăite de-a lungul vieții.
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