Întrebat dacă ar lua în considerare utilizarea unei arme nucleare, Trump a răspuns fără menajamente: ”Nu”.

”De ce s-ar pune o întrebare atât de stupidă? De ce aş folosi o armă nucleară?”, a spus Trump, argumentând că SUA au ”decimat” deja Iranul fără un atac nuclear.



Declaraţiile lui Trump de acum două săptămâni, potrivit cărora ”o întreagă civilizaţie va muri în această seară” dacă Iranul nu va încheia un acord, i-au determinat pe unii dintre criticii săi să se întrebe public dacă se referea la un atac nuclear. SUA şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu înainte ca Trump să-şi pună ameninţarea în aplicare.

În prezent, tensiunile continuă să crească în Strâmtoarea Ormuz, iar preşedintele a ordonat Marinei să ”tragă şi să ucidă” orice ambarcaţiuni iraniene care amplasează mine în această rută maritimă vitală.