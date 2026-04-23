Conform cotidianului, care citează mai mulți responsabili iranieni sub rezerva anonimatului, el a delegat puterea decizională, "cel puțin pentru moment", unor generali ai Corpului Gardienilor Revoluției din Iran, armata ideologică a Republicii islamice.



Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian în prima zi a războiului pe 28 februarie, nu a fost văzut în public de la numirea sa în calitate de ghid suprem și nu a comunicat public decât prin declarații scrise.



Deși ar fi "grav rănit" (în cursul atacului din 28 februarie), el rămâne lucid și activ\", a indicat New York Times.



"El a suferit trei intervenții chirurgicale la un picior și urmează să i se pună o proteză. El a fost operat de asemenea la o mână și își recapătă treptat capacitatea de a o folosi. Fața și buzele sale au suferit arsuri grave, ceea ce îl face să vorbească cu dificultate", a continuat cotidianul, care afirmă că a intervievat patru responsabili iranieni, sub rezerva anonimatului, despre starea sănătății acestuia.

Mojtaba Khamenei se află într-un loc secret, înconjurat de medici și de o echipă medicală, între care președintele Masoud Pezeshkian, el însuși chirurg-cardiolog, precum și ministrul iranian al sănătății, potrivit publicației.



Liderul iranian nu primește vizite din motive de securitate, dar primește mesaje scrise de mână, "introduse în plicuri sigilate, iar apoi transmise prin curieri care utilizează autostrăzi și drumuri secundare, în mașină sau cu motocicleta, până când ajung la ascunzătoarea sa", adaugă NYT.



Potrivit New York Times, Gardienii Revoluției ar considera războiul cu SUA și Israelul drept o "amenințarea pentru supraviețuirea regimului", amenințare care este de acum sub control. De asemenea, li s-a încredințat strategia militară, inclusiv blocarea Strâmtorii Ormuz.

