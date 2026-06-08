Dacia a ajuns să fie lăudată de presa germană. Articol special la 60 de ani de la înființare

Sursă: n-tv.de

La șase decenii de existență, Dacia primește aprecieri neașteptate din partea presei germane, care descrie evoluția constructorului român drept una dintre cele mai impresionante transformări din industria auto europeană.

Dacă în trecut marca era asociată cu automobile ieftine și numeroase probleme de fiabilitate, astăzi este privită ca un exemplu de succes și ca un concurent serios pentru producătorii consacrați din Vestul Europei.

Publicațiile din Germania evidențiază drumul parcurs de compania românească, de la primele automobile produse în perioada comunistă până la modelele care se află în prezent printre cele mai căutate de pe continent.

Cum a început povestea Dacia

Originile mărcii Dacia se regăsesc în anul 1966, moment în care România comunistă a încheiat un acord cu Renault pentru dezvoltarea și producția unui automobil destinat publicului larg.

Primele vehicule fabricate la uzina de la Pitești au fost realizate pe baza licențelor oferite de constructorul francez. În scurt timp, Dacia 1300, model derivat din Renault 12, avea să devină una dintre cele mai răspândite mașini din Europa de Est și un simbol al mobilității pentru milioane de români.

Potrivit publicației germane ntv , proiectul Dacia avea un rol important în planurile de dezvoltare ale României, care urmărea să facă trecerea de la o economie predominant agrară la una industrializată. Fabrica de la Pitești, amplasată în apropierea Carpaților, trebuia să devină centrul unei producții auto de masă capabile să modernizeze țara.

Ani întregi, Dacia a fost privită cu scepticism în Occident

În primele decenii de existență, notorietatea Daciei în afara granițelor nu era legată doar de costul redus al automobilelor. Mașinile produse la Pitești au fost adesea criticate pentru problemele de calitate și pentru vulnerabilitatea la rugină.

În Germania, imaginea mărcii era atât de diferită față de cea de astăzi încât automobilele Dacia au primit porecla ironică „Karpaten-Kutsche”, expresie care poate fi tradusă prin „căruța Carpaților”.

Pentru mulți cumpărători occidentali, Dacia reprezenta atunci un compromis făcut aproape exclusiv din motive financiare, fără a fi considerată o alternativă reală la mărcile consacrate din Europa de Vest.

Momentul care a schimbat complet destinul mărcii

Anul 1999 avea să marcheze începutul unei noi ere pentru constructorul român. Intrarea Daciei în grupul Renault a reprezentat punctul de plecare al transformării care avea să schimbe radical percepția asupra brandului.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În 2004 a fost lansat Logan, modelul care a redefinit complet identitatea companiei. Conceput ca un automobil simplu, robust și accesibil, Logan a reușit să atragă atenția cumpărătorilor din numeroase țări și să devină un succes comercial internațional.

Succesul modelului a demonstrat că există o cerere uriașă pentru mașini practice și fiabile, oferite la un preț competitiv.

Duster, Sandero și Jogger au schimbat regulile jocului

Jurnaliștii germani remarcă faptul că Dacia a realizat o performanță rar întâlnită în rândul mărcilor provenite din fostul bloc comunist: a reușit să se impună pe piețele occidentale și să fie luată în serios de clienți.

O contribuție importantă la această schimbare a avut-o Duster, modelul care a făcut SUV-urile accesibile pentru un public mult mai larg. Automobilul a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate produse din gama constructorului român.

În același timp, Sandero a ajuns să concureze direct cu Renault Clio pentru poziții fruntașe în clasamentele europene de vânzări, confirmând că Dacia poate rivaliza cu modele consacrate.

Nici Jogger nu a trecut neobservat. Modelul s-a remarcat prin performanțele comerciale și a intrat în topul celor mai vândute automobile break la nivel mondial.

Dacia a reușit ceea ce puțini anticipau

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte evidențiate de presa germană este faptul că Dacia a ajuns, la un moment dat, să depășească Renault pe piața germană în ceea ce privește numărul de înmatriculări.

Performanța vine într-o perioadă în care tot mai mulți europeni renunță la opțiunile complicate și costisitoare și caută automobile care pun accent pe utilitate, fiabilitate și preț accesibil.

În acest context, strategia Dacia s-a dovedit extrem de eficientă, iar modelele sale au câștigat tot mai mult teren în fața unor competitori cu tradiție.

De la alegerea făcută din necesitate la un simbol apreciat

Presa germană consideră că una dintre cele mai spectaculoase transformări ale mărcii nu ține doar de vânzări, ci și de imagine.

Dacia nu mai este percepută exclusiv ca soluția pentru cei care vor să cheltuiască cât mai puțin. În ultimii ani, marca a devenit un adevărat fenomen de tip „anti-status”, apreciat inclusiv de persoane care aleg conștient simplitatea și caracterul practic în locul luxului afișat.

Această schimbare de percepție este ilustrată și de câteva momente simbolice care au atras atenția publicului internațional.

Momentele care au atras atenția întregii Europe

Printre exemplele menționate de presa germană se numără utilizarea modelului Duster drept „Papamobil” pentru Papa Francisc, un moment care a oferit o expunere uriașă constructorului român.

De asemenea, un Dacia Logan a devenit unul dintre personajele surpriză ale celebrei curse de 24 de ore de la Nürburgring. Automobilul a stârnit entuziasmul spectatorilor și a fost întâmpinat cu aplauze comparabile cu cele rezervate unor mașini de competiție mult mai scumpe și mai puternice.

Astfel de episoade au contribuit la consolidarea unei imagini diferite față de cea pe care marca o avea în urmă cu câteva decenii.

Ce pregătește Dacia pentru viitor

La împlinirea a 60 de ani de existență, constructorul român privește deja către următoarea etapă de dezvoltare.

Planurile companiei includ lansarea unor modele noi, printre care Bigster, Striker și conceptul Hipster. Prin aceste proiecte, Dacia urmărește să își păstreze poziția de marcă accesibilă și atractivă pentru publicul european.

După un parcurs care a început cu automobile privite cu neîncredere și chiar cu ironie în multe țări occidentale, Dacia este prezentată astăzi de presa germană ca un brand european solid, capabil să ofere exact ceea ce caută un număr tot mai mare de cumpărători: automobile practice, robuste și accesibile, cu un raport calitate-preț greu de egalat.