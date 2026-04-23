Descoperire macabră într-un cartier exclusivist

Victima, Carolina Flores Gomez, a fost găsită decedată în apartamentul său situat într-o zonă de lux din capitala țării. Primele informații indică faptul că tânăra ar fi fost împușcată mortal.

Carolina era cunoscută pentru titlul obținut în 2017, când a fost desemnată „Miss Teen Universe” pentru statul Baja California, devenind ulterior o figură apreciată în lumea modei.

Cine este principalul suspect

Potrivit datelor apărute în anchetă, principala suspectă în acest caz este chiar soacra victimei. Autoritățile analizează implicarea acesteia, în contextul în care se presupune că s-ar fi aflat în locuință în momentul tragediei.

Soțul tinerei, Alejandro Gomez, este, de asemenea, în atenția anchetatorilor, mai ales din cauza întârzierii cu care ar fi alertat autoritățile. Conform primelor informații, acesta ar fi așteptat aproximativ o zi înainte de a anunța incidentul.

Anchetă în desfășurare

Oamenii legii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartament și care a fost motivul crimei. Toate pistele sunt analizate, iar ancheta este în plină desfășurare.

În acest context, guvernatoarea statului Baja California, Marina del Pilar Ávila, a cerut urgentarea investigațiilor și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Moartea tinerei a generat un val de reacții în spațiul public, readucând în discuție violența împotriva femeilor și necesitatea unor măsuri ferme pentru prevenirea unor astfel de tragedii.