Într-un mesaj video, Israel Katz a afirmat că Israelul așteaptă aprobarea Statelor Unite, în primul rând a președintelui Donald Trump, pentru a continua operațiunile militare menite să „elimine dinastia Khamenei”, pe care o acuză că ar conduce un proiect de „anihilare” a statului israelian.

Mai mult, ministrul chiar a precizat că obiectivul unei viitoare operațiuni ar fi „aducerea Iranului în epoca de piatră”, prin lovirea principalelor instalații energetice, electrice și economice ale țării. Potrivit lui Katz, aceste atacuri ar viza „punctele cele mai sensibile” ale infrastructurii iraniene, iar ofensiva israeliană va fi „mai letală și mai devastatoare” decât precedentele, continuând seria loviturilor grele deja aplicate Iranului în ultimele săptămâni.

Declarațiile vin pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, după schimburi de atacuri între Israel și Iran și avertismente repetate privind riscul unui conflict regional de amploare.