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Trump anunță marea lovitură diplomatică: acordul cu Iranul este gata și va fi dezvăluit vineri

Donald Trump la G7. Foto: Profimedia

Donald Trump la G7. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 21:27

Acordul cu Iranul a fost semnat, textul urmând să fie făcut public după semnarea sa oficială vineri, a declarat luni președintele american Donald Trump, sosit în Franța pentru summitul G7, transmit agențiile de presă.

Trump a mai afirmat că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă total.

''Acordul a fost semnat. Și strâmtoarea este deja parțial deschisă, după cum știți. Vineri, va fi deschisă complet', le-a declarat el reporterilor după sosirea la Evian, în Franța.

Vorbind alături de omologul său francez Emmanuel Macron, președintele american a spus că nu știe dacă va participa la ceremonia de vineri, așteptată să aibă loc la Geneva, dar că vicepreședintele JD Vance va fi prezent.

Cu puțin timp înainte, înalți responsabili americani au declarat că Statele Unite și Iranul au semnat în format digital un memoradum de înțelegere pentru soluționarea conflictului declanșat în urmă cu aproape patru luni.

Memorandum semnat

Memorandumul a fost semnat de președintele american Donald Trump, de vicepreședintele JD Vance și de președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, le-a spus un oficial american reporterilor, precizând că o ceremonie oficială de semnare va avea loc vineri.

Întrebat dacă textul memorandumului va fi făcut public, Trump a răspuns: 'Probabil foarte curând. Aș spune cândva după vineri ... Cred că în viitorul foarte apropiat'.

Potrivit președintelui american, orice ridicare a sancțiunilor pentru Teheran este 'de fapt o chestiune de comportament. Dacă fac ceea ce trebuie să facă, acest lucru începe să aibă efect'.

Deocamdată nu există o confirmare din partea Teheranului cu privire la faptul că acordul-cadru a fost semnat deja.

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