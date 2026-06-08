Eugen Tomac, despre Nicuşor Dan: ”Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”

Sursă: Realitatea.Net

Eugen Tomac, premierul desemnat să formeze un nou Guvern, a afirmat, luni seară, că Nicuşor Dan este ”un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”.

Premierul desemnat a fost invitat la un post de televiziune, unde a fost rugat să definească, printr-un cuvânt sau o propoziție, mai mulți lideri politici, potrivit sursei.

Iată ce a răspuns Eugen Tomac:

Nicuşor Dan - Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară

Ilie Bolojan - Un om politic cu multă experienţă

Sorin Grindeanu - Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte

Dominic Fritz - Un lider politic pe care îl respect

Kelemen Hunor - Un om politic cu foarte multă experinţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară

George Simion - Un politician care nu respectă regulile

Eugen Tomac - Un român care îşi iubeşte ţara

România - Ţara mea

Moldova - Parte din ţara mea

Europa - O port în suflet

Statele Unite - Am încredere

Rusia - Inamic

Ucraina - O ţară pe care o respectăm

Donald Trump - Un lider influent şi important

Vladimir Putin - Ne dispreţuieşte

Xi Jinping - Un conducător care şi-a consolidat poziţia.