Eugen Tomac, despre Nicuşor Dan: ”Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”
FOTO: Inquam
Eugen Tomac, premierul desemnat să formeze un nou Guvern, a afirmat, luni seară, că Nicuşor Dan este ”un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”.
Premierul desemnat a fost invitat la un post de televiziune, unde a fost rugat să definească, printr-un cuvânt sau o propoziție, mai mulți lideri politici, potrivit sursei.
Iată ce a răspuns Eugen Tomac:
Nicuşor Dan - Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară
Ilie Bolojan - Un om politic cu multă experienţă
Sorin Grindeanu - Un om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca ţara să meargă înainte
Dominic Fritz - Un lider politic pe care îl respect
Kelemen Hunor - Un om politic cu foarte multă experinţă şi aş spune un bun român de etnie maghiară
George Simion - Un politician care nu respectă regulile
Eugen Tomac - Un român care îşi iubeşte ţara
România - Ţara mea
Moldova - Parte din ţara mea
Europa - O port în suflet
Statele Unite - Am încredere
Rusia - Inamic
Ucraina - O ţară pe care o respectăm
Donald Trump - Un lider influent şi important
Vladimir Putin - Ne dispreţuieşte
Xi Jinping - Un conducător care şi-a consolidat poziţia.
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